Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu

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Malatya bayan futbol takımı deplasmanda coşarak, rakibi Kayseri Erenköyspor takımı 80 mağlup etti.

Malatya’yı kadınlar 3. Futbol Ligi K Grubunda temsil eden Malatya kadınlar futbol takımı, deplasmanda Kayseri Erenköy spor ile karşı karşıya geldi. Rakibi Kayseri Erenköyspor takımını 80 mağlup ederek grup liderliğini devam ettiren Malatya kadınlar futbol takımı hedefine emin adımlarla gidiyor.

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