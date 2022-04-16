Alzaymır hastası yaşlı kadın polis tarafından bulundu

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Malatya'da sahurunu yaptıktan sonra evdekilerin uyuduğu bir anda dışarı çıkan 72 yaşındaki alzaymır hastası Zeliha Doğru, polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Evdekilerin uyuduğu bir anda dışarı çıkan alzaymır hastası Zeliha Doğru’yu evde bulamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin araması sonucu yaşlı kadın Eskimalatya’da bulundu.

Doğru, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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