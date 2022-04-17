Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı

İHA

Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dünyanın birçok Müslüman ülkesinden gelerek İnönü Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte sahur yaptı. Öğrencilere kendi elleriyle menemen yapan Başkan Güder, menemen konusundaki maharetini gösterdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirmek amacıyla sahurda öğrenci evlerine konuk olmaya devam ediyor. Başkan Güder, bu kez de dünyanın birçok Müslüman ülkesinden gelerek İnönü Üniversitesi’nde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte sahur yaptı. İnönü Caddesinde oturan Afganistan ve Somali uyruklu öğrencilerin evine misafir olan Başkan Güder, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sahur menüsünü kendi elleri ile hazırlayan Başkan Güder, dünyanın bütün medeniyet ve kültürlerinden öğrenciyi Malatya’da ağırladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, aynı inanç etrafında toplanmanın önemine dikkat çekti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında öğrencilerle birlikte sahur yapan Başkan Güder, “Ramazan Ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi ise öğrenci kardeşlerimizin sofralarında” dedi.

Öğrencilerden Başkan Güder’e menemen teşekkürü
Öğrencilere sahurda ne yemek istediklerini soran Başkan Güder, Menemen mi? Omlet mi? sorusuna öğrencilerden menemen cevabını aldı. Kolları sıvayarak mutfağa giren ve menemen konusundaki maharetini gösteren Başkan Güder, öğrencilere lezzetti bir sahur menüsü hazırladı. Güzel bir sahur programı yaptıklarını belirten ve bunun içinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Afganistan uyruklu Farooq Pamir, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız ile sahur yaptık. Unutulmaz bir sahur oldu bizim için ve çok memnun olduk. Bizlere kendi elleriyle menemen yaptı. Bizim her zaman yanımızda olan ve bizlere bugün menemen yaptı. Menemen biraz acıydı ama çok lezzetliydi. Bizlerin her zaman yanında olan ve yardımları dokunan başkanımızı canı gönülden seviyoruz, uluslararası öğrenciler adına da kendisine muhabbetlerimizi sunuyoruz” dedi.
Somali uyruklu İmran Osman Sumali ise “Somaliliyim. İnönü Üniversitesi Tarih bölümünü okuyorum. Başkanımız bugün bizlerle sahur yaptı. Bizim başkanımız kendi elleriyle menemen yaptı, menemeni çok seviyorum. Bu geceyi ailem ile de paylaşacağım. Unutulmaz bir geceydi. Çok mutlu olduk, Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Çok güzel bir sahur programı geçirdiklerini aktaran Afganistan uyruklu Aşref Azemi, “Başkanımız evimize geldiler, soframızı paylaştılar, şeref verdiler. Kendi elleriyle bizlere sahur hazırladı. Çok duygulandık ve mutlu olduk. İlk kez bu duyguyu yaşıyoruz. Her zaman yaşayacağımız bir duygu değil. Malatya’da okumaktan dolayı çok mutluyuz. Başkanımızda her zaman yanımızda. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Kapımız sizlere her zaman açık”
Başkan Güder de “Ramazan paylaşmaktır, berekettir, anlamaktır. Millet olarak belki yabancıyız ama bizi birleştiren bir değer var, oda Müslümanlık ve İslam kardeşliği. Bugün bu kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan anlamaktır. Uluslararası öğrencilerimiz bizim misafirlerimiz ve sizlere büyük önem veriyoruz. Ailelerinden çok uzakta olan bu kardeşlerimiz ile bir araya geldik ve sahurumuzu paylaşmak istedik. Türkiye hakkındaki düşüncelerini bizlere ifade ettiler. Öğrencilik yıllarımıza biran geri döndük. Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun, bizim önceliğimiz insan olmak. Bu dünya nimeti bizlere fazlasıyla yeter, yeter ki paylaşmayı bilelim. İnşallah bu kardeşlerimiz bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye’de kendini çok iyi yetiştirecekler ve ülkelerine döndükleri zaman ailelerine, vatanlarına faydalı bireyler olacaklar. Türkiye’yi, Malatya’yı tanımış olarak gideceksiniz ve bizim orada elçilerimiz olacaksınız. Kapımız her zaman size açık olacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insana ve insanlığı sahip çıkma adına çok büyük gayretler sarf ediyor. Bizlere güzel bir yol çiziyor. Yerel yönetimler olarak bizlerde bu kardeşlerimize destek olmak adına elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Öğrencilerimiz ile hoş bir sohbet, güzel bir sahur oldu. Özellikle Afgan pilavı çok lezzetliydi. Bu kardeşlerimizin engin gönülleri var, tebessümleri var. Mutlu olduk. Rabbim bu kardeşlerimizin ömürlerini bereketlendirsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Alzaymır hastası yaşlı kadın polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Alzaymır hastası yaşlı kadın polis tarafından bulundu
İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği
Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu
YEREL HABERLER Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
YEREL HABERLER Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: “Konak’ın fiziksel, sosyal ve kültürel dönüşümü devam ediyor”
YEREL HABERLER Çınar, Konak sakinleriyle bir araya geldi Çınar: ...
Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerindeki donun boyutu kameralara yansıdı
Alzaymır hastası yaşlı kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Alzaymır hastası yaşlı kadından haber alınamıyor
Başkan Çiçek, “Kayısıdaki don rekolteyi etkileyecek”
YEREL HABERLER Başkan Çiçek, “Kayısıdaki don rekolteyi etkileyecek”
Güder, başarılı sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Güder, başarılı sporcularla buluştu
Fendoğlu’ndan Mevlid’e davet
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Mevlid’e davet
Malatya’da kimliği belirsiz kişiler kayısı ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Malatya’da kimliği belirsiz kişiler kayısı ağaçlarına ...
Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği Başkan Özcan: “ Donun vurduğu kayısıda hasar büyük”
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar ...
Malatya’ya ulusal ve uluslar arası şampiyona yapılacak
YEREL HABERLER Malatya’ya ulusal ve uluslar arası şampiyona ...
Yenilebilir altınla kaplanan kayısı, kilosu 10 bin liraya satılıyor
YEREL HABERLER Yenilebilir altınla kaplanan kayısı, kilosu 10 bin ...
Malatya’da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Malatya’da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ...
Başkan Güder’e iş adamlarından istişare ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’e iş adamlarından istişare ziyareti
Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi
Malatya'da 223 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 223 tarihi eser ele geçirildi
2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı Gürkan, “ 100.yıl parkını büyükşehir belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz ”
YEREL HABERLER 2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi ...
Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi
Pandemiye rağmen otel müşterisi arttı
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen otel müşterisi arttı
Yeşilyurt’ta gençler için özel proje Çınar: “Haydi gençler! Fikir ve uygulama sizden, destek bizden”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta gençler için özel proje Çınar: “Haydi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.