Doğanşehir’de çat kapı iftar programları sürüyor

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çat kapı iftar programlarında her akşam bir eve konuk oluyor.

Ramazan ayının manevi havasını vatandaşlarla birlikte yaşamak için günün her saati ilçe halkı ile iç içe olan Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve Kadın Kolları yönetimi iftar sofralarında da vatandaşların evlerine misafir oluyor. Doğanşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Kadın kollarının organize ettiği çat kapı iftar programlarında Her akşam bir mahallede eve konuk olan Başkan Durali Zelyurt, hem sohbet ediyor hem de iftarını vatandaşlarla birlikte açıyor. İftar sonrasında ise başka hanelere konuk olan Başkan Zelyurt, çay sohbetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Zelyurt misafir olduğu hanelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletip, Ramazan sofralarında vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ’’Çat Kapı iftar ziyaretlerimiz devam ediyor. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin ayıdır. Bir olacağız ki diri olacağız. Bu sebeple, Ramazan ayı boyunca Doğanşehir’imizde ziyaretlerde bulunacağız. Ben tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazanı Şerif’ini tebrik ediyor, tuttukları oruçların ve edilen duaların kabul olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Adım atılmadık sokak, gönüllere dokunmadığımız hane kalmayıncaya kadar durmak yok'' şeklinde konuştu.

AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam “Kardeşliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan günlerinde hemşehrilerimizin bereketli iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri bu programda yalnız bırakmayan özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

