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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Budapeşte şampiyonları Battalgazi’deki gençlerle buluştu

İHA

Budapeşte şampiyonları Battalgazi’deki gençlerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından “Şampiyonlar Gençlerle Buluşuyor” programı çerçevesinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya ile dönen milli güreşçi Kerem Kamal ve Buse Tosun Çavuşoğlu, spor hayatlarında başarıya giden yolu Battalgazi’deki gençlerle paylaştı.
Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki gençler için özel bir programa imza atıldı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen “Şampiyonlar Gençlerle Buluşuyor” programı çerçevesinde Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Bulgar rakibini 50 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Kerem Kamal ve kadınlar 72 kiloda finaldeki rakibi Alman Anna Carmen Schell’e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu’nu ilçedeki gençlerle bir araya getirdi. Geleceğin sporcuları ve gençler, Kamal ve Çavuşoğlu’na merak ettikleri soruları yönelterek şampiyonların başarı sırlarına ışık tuttu. İşlerini aşkla yaptıklarını, başarılarının arkasında yaptığı sporu çok sevmeleri olduğunu söyleyen Şampiyonlar, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Yoğun ilgi gören buluşma programının ardından milli güreşçi Kerem Kamal ve Buse Tosun Çavuşoğlu, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Gençlerin sorularını cevaplayan milli güreşçi Kerem Kamal,“Ben sadece işimi aşkla yapıyorum. Güreşe aşık bir sporcuyum. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Antrenmanlarımı keyif ve mutlulukla yapıyorum. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Büyüklerde şampiyonluk yakaladım, sırada dünya şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. Çok sevdiğim bir söz var. ‘Kader gayrete aşıktır’ diye. Ban gayretimi gösteriyorum, kaderimde ne varsa onu yaşıyorum. Sizlere tavsiyem sevdiğiniz işin arkasından gidin. Yaptığınız işten keyif alın, mutlu olun. Hiç bir şey imkansız değildir, hayallerinizden vazgeçmeyin. Yeter ki emek verelim. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Sporu hayatımızın bir tarafına koyalım” dedi.
Hedefinin Olimpiyat Şampiyonu olmak olduğunun altını çizen Buse Tosun Çavuşoğlu, “Geleceğinizi korkularınız değil, hayallerin şekillendirsin. Hayal ettiğim duygularıma kavuşuyorum. Başarılarımı olimpiyatlara taşımak istiyorum. Olimpiyatlarda madalya almak, ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum. Bu nedenle işimizi aşkla yapıyorum. Gençlere tavsiyem ise inandığınız şeylerin arkasından gidin ve hayallerine kota koymayın” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize yönelik programlarımız artarak devam edecek”
Battalgazi Belediyesi olarak buluşma programlarının devamını sağlayacaklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Türkiye’mizi Avrupa’da ve Dünya’ya tanıtan, bayrağımızı gururla dalgalandıran ve göğsümüzü kabartan sporcularımızı ağırlıyoruz. Malatya’mıza hoş geldiler. Gençlerimiz programa büyük ilgi gösterdiler ve bu bizi mutlu etti. Gençlerimizin şampiyon ağabeylerine ve ablalarına soracakları sorular vardır? diyerek bu programı ilçemizde organize ettik. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Sizler Türkiye’mizin aydınlık yarınlarısınız. Gençlerimize her daim sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimizin rol modellere ihtiyacı var. Bizlerde gençlerimiz için rol model olan sporcularımızı ilçemizde konuk ediyoruz. Özellikle güreş branşında son yıllarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar müsabakalar ve bu müsabakaların ardından elde edilen güzel başarılar izledik. İnşallah bundan sonra gençlerimizi rol model olmuş sporcularımız ile buluşturmaya devam edeceğiz. Dünyada sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, model olmak, sizlerin önünü açmak, yaşamınıza doğru dokunmak ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için destek olmak kadar değerli bir şey yok” dedi.

“Gençlerimiz unutulmaz bir gün yaşıyorlar”
Geleceğin sporcularına ağabeylerini ve ablalarını örnek almaları konusunda tavsiyelerde bulunan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Battalgazi Belediyemiz yine coşkulu bir programa imza atmış. Gençlerimize bu coşkuyu tattıranlara teşekkür ediyorum. Gençlerimiz unutulmaz bir gün yaşıyorlar. Hayallerindeki sporcularla şuan karşı karşıyalar ve merak ettikleri soruları soruyorlar. Özellikle ata sporcumuz güreşe bu kadar ilginin olması da beni ayrıca mutlu etti. Ülkemizi güzel bir şekilde temsil eden, Bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı okutturan sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Ağabeylerinizden ve ablalarınızdan alacağınız bu bayrağı sizlerde daha güzel bir yerlere taşımak için çalışmamız gerekiyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2.5 saat süren programın ardından Güder, Şampiyon sporculara Malatya kayısısı ve plaket takdim etti. Program sonunda başarılı sporcular, Battalgazi’de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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