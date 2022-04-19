Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

İHA

Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

Malatya Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, 18 Nisan 1978 tarihinde evine posta ile gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu, bir panel ile anıldı.
Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Anılarla Hamit Fendoğlu” konulu panele Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Naci Şavata konuşmacı olarak katıldı.
Panele, MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, katılımcılara teşekkür ederek, “ 44 yıl önce bomba tuzaklı hain bir saldırı ile şehit olan Malatyamızın yetiştirdiği nevi şahsına münhasır muhterem merhum Hamit Fendoğlu’nu anmak için bir araya geldik” dedi.
Kızılay’ın konuşmasının ardından Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu söz alarak, amcası Hamit Fendoğlu’nu anlattı. Fendoğlu, “Bugün 2 yıl aradan sonra tekrar Üniversitemizin organizasyonunda böyle bir anma töreninde bir araya geldik. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu memleketin bir evladı haince şehit edildi. Önemli olan neden şehit olduğunun farkında olmamızdır. Bugün biz bu konferansları yapıyorsak bunun sayesindedir. Eğer bugün burada rahat bir şekilde okuyabiliyorsanız geçmişte mutlaka kanla yazılmış bir tarih vardır” ifadelerini kullandı.
Panele konuşmacı olarak katılan, o dönemde Malatya Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan şu anki Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, Hamit Fendoğlu’nun şehit edilme sürecini anlatarak “Hamit Fendoğlu’na gönderilen hediye paketi Zat’a mahsus idi. Haince katledilişinin haberini üzüntü ile aldık” dedi.
Şavata, Hamit Fendoğlu’nun şehit edilme sürecini anlatarak, “Biz kendisi ile beraber yıllarca çalıştık. Ölümünün üzerinden 44 yıl geçti. Büyük hizmetler getirerek Malatyamızı yaptıkları ile şaha kaldırdı. Memleket sevdasına düşmüş, haklının yanında haksızın karşısında durmuş bir isimdir. Halktan, milletten, ama en önemlisi doğruluktan yana olduğu için kendisine halk tarafından Hamido lakabı verildi. Hamido, gelini ve iki torunu, bu hain saldırıda yaşamını yitirdi. Bizim zamanımızda insanlar siyasi görüşleri yüzünden çatışmalar yaşıyorlardı. Bugün sizleri böyle beraber ve bir görmek gurur verici. Sayın Fendoğlu unutulmayacak bir değerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Budapeşte şampiyonları Battalgazi’deki gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Budapeşte şampiyonları Battalgazi’deki gençlerle ...
Oklar hedefe madalya için atıldı
YEREL HABERLER Oklar hedefe madalya için atıldı
Beydağı Tabiat Parkı’nın devri Malatya Büyükşehir’e yapıldı Gürkan: “Central park ve Hyde park gibi halkımızın hizmetine sunulacak”
YEREL HABERLER Beydağı Tabiat Parkı’nın devri Malatya Büyükşehir’e ...
Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Başkan Çınar, parkta düzenleme ve yenileme çalışmasını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuzun güzelliklerine yeni güzellikler katıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, parkta düzenleme ve yenileme ...
Arguvan Belediyespor’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Arguvan Belediyespor’da hedef galibiyet
Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak
YEREL HABERLER Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak
Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci
Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi
Başkan Sadıkoğlu: “Üyelerimizi merkeze koyarak Odamızı büyütme gayretindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Üyelerimizi merkeze koyarak ...
Malatya'da yeni seslere eğitim
YEREL HABERLER Malatya'da yeni seslere eğitim
İhtiyaç sahiplerine ‘Askıda Et’ kampanyası
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine ‘Askıda Et’ kampanyası
Malatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Başkan Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Güder, AK Parti ilçe teşkilatıyla iftarda buluştu Güder: “Battalgazi’mizde iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder, AK Parti ilçe teşkilatıyla iftarda ...
Kayısı bahçelerindeki ''don'' hasarı belli oluyor Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç: ''Malatya olarak bizim ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde''
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerindeki ''don'' hasarı belli ...
Haber alınamayan kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan kişi ölü bulundu
Başkan Kazgan: "Akçadağspor’a desteklerimiz sürecek "
YEREL HABERLER Başkan Kazgan: "Akçadağspor’a desteklerimiz sürecek "
Taşbaşı Sulama Göleti'nin su tutma kapasitesi 2.5 kat arttı
YEREL HABERLER Taşbaşı Sulama Göleti'nin su tutma kapasitesi 2.5 kat ...
Gösteriler, Yeşilyurt ramazan ayı etkinliklerine damga vurdu Çınar: “Farklı aktiviteler ve gösterilerle ramazan akşamlarını dolu dolu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Gösteriler, Yeşilyurt ramazan ayı etkinliklerine ...
Pütürge Belediyesi’nin iftar programı ilgi gördü
YEREL HABERLER Pütürge Belediyesi’nin iftar programı ilgi gördü
Malatya’da fırınlarda Ramazan yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya’da fırınlarda Ramazan yoğunluğu
Malatya'da baraj ve göletler doldu Baraj ve göletlerin dolduğu kentte kuraklık beklenmiyor
YEREL HABERLER Malatya'da baraj ve göletler doldu Baraj ve ...
Yetimler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Yetimler iftarda buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.