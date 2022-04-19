AK Partili Kahtalı’nın acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşındaki annesi hayatını kaybetti. Merhume İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşındaki annesi hayatını kaybetti. Merhume İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene, milletvekili Kahtalı'nın yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.