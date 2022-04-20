Başarılı sporcu Cumurcu'ya milli davet

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatyalı tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu milli takım kampına davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 27 Nisan’a kadar Trabzon Yomra‘da sürecek olan milli takım kampına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Cumurcu davet edilerek katıldı.

Sporcu Zeynep Cumurcu’nun antrenörü Leyla Karadağ ile birlikte milli takım kampına gittikleri kaydedildi. Malatyalı tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu’nun milli takım kampında başarı göstermek için iddialı çalıştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.