Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-20 14:10:57



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