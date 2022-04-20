Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sularında Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.G. ile A.D. yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla diğeri ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelilerinden bir kişi olayda kullanılan bir adet pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.