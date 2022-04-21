Arslantepe’ye yayın kuruluşlarının ilgisi arttı

Malatya Arslantepe’nin geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin ardından uluslararası yayın kuruluşlarının bölgeye gösterdiği ilgi arttı.

İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes, Malatya Arslantepe Höyüğü ve Arkeoloji Müzesinde çekimler yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle Türkiye’ye gelen Hughes ve ekibi çekimlerine başladı. Nevşehir Tokalı Kilesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Zelve Açık Hava Müzesinde çekimler yapan ekip, Malatya’ya geldi. Arslantepe çekimlerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekip, güneşin doğuşuyla birlikte höyüğü, ovayı ve Fırat’ı görüntüledi. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesine vesile olan Saray Kompleksinin ardından, Arkeoloji Müzesine geçilerek höyükte ortaya çıkarılan eserler Hughes’ın anlatımıyla görüntülendi. Türkiye’nin Hazineleri (Treasures of Turkey) adıyla önümüzdeki sonbahar BBC ve Channel 4 kanallarında yayınlanması planlanan belgesel, bir şirket tarafından çekiliyor. Çekim ekibinde Anna Thomson yönetmen, Timothy James Knight ile Timothy John Boylen kameraman, Olivia Rowan Hansen prodüktör yardımcısı olarak görev yapıyor. Arslantepe ve müze çekimlerinin ardından ekip, Yeşilyurt İlçesi Çırmıhtı’da kiraz bahçesi gezdi. Kiraz çiçeklerine “bayıldığını” söyleyen Hughes ve ekibi, kiraz üreticisi Gökhan Gök’ün bahçesinde fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Çelikhan üzerinden Adıyaman’a hareket etti. Ekip Nemrut Dağı çekimlerinin ardından Şanlıurfa’ya geçerek Göbeklitepe, Karahantepe arkeolojik alanlarını, şehir merkezindeki dini merkezleri, müzeyi, son olarak da Gaziantep Zeugma’yı filme alacak. Hughes’ın daha önce hazırladığı belgeseller National Geographic’de yayınlanmıştı. Hughes’ın belgeselleri şu anda tarih kanalı Viasat History’de yayınlanıyor.

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