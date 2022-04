Yeşilyurt’ta ''Bir bilenle bilge nesil'' projesi hayata geçirildi Çınar: ''Kitap okumayı teşvik ediyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ''Bir bilenle bilge nesil' projesi ile 15 okuldan 400 öğrenciye belirlenen 3'er kitabın dağıtımına başlandı. Okudukları kitaplarla ilgili kompozisyon hazırlayacak öğrencilerden dereceye girenler ödüllendirilecek.

Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandıracak hizmetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi ile Genç MemurSen Şubesi işbirliği ile yürütülen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi çerçevesinde Yeşilyurt’ta ki 15 okuldan 400 öğrenciye belirlenen 3'er kitabın dağıtımı yapıldı. Projeye katılan öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili kompozisyon hazırlarken, öğretmenlerden oluşan değerlendirme kurulu tarafından yapılacak incelemelerin ardından dereceye giren öğrencilere 31 Mayıs’ta ŞairYazar Hayati İnanç’ın katılacağı törende ödülleri verilecek. Projeye katılan okullar arasında yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde düzenlenen kitap dağıtım programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Genç MemurSen Şube Başkanı Oğuzhan Önver, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ile Genç MemurSen Şubesi işbirliği ile yürütülen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde yer almaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, Yeşilyurt’u eğitim ve gençlik yatırımlarında başarılı bir seviyeye ulaştıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın göreve geldiği günden bugüne kadar ki hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

"Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesine ciddi destekler sağlayan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Genç MemurSen Şube Başkanı Oğuzhan Önver, temel hedeflerinin geleceğe yön verecek, adil ve yaşanılabilir bir dünya için her alanda mücadele edecek şuurlu bir nesli inşa etmek olduğunu ifade edip, proje sonunda dereceye girecek öğrencilere 31 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreniyle hediyelerini takdim edeceklerini bildirdi.

Kitap okumanın önemine dikkat çekmek, öğrencileri kitap okumaya teşvik edecek güzel bir projenin Yeşilyurt’ta hayata geçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise Yeşilyurt’un eğitim seviyesinin yükselmesine vesile olan eğitim yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kitap dağıtım programı çerçevesinde düzenlenen ‘Kariyer Söyleşisi’ etkinliğinde gençlerle sohbet ederek, kitap okumanın önemini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 ile 2022 yılları arasında hayata geçirdikleri eğitim yatırımları ve projeleriyle Yeşilyurt’u eğitim hizmetlerinde layık olduğu konuma ulaştırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim hizmetlerine çok büyük destekler sağladıklarına dikkat çeken Çınar, “ Gençler bizim her şeyimizdir. Geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç neslimizi asla ihmal etmiyoruz. Yeşilyurt’umuzu bir yandan fiziksel yatırımlarla modern ve yaşam standardı yüksek bir ilçe konumuna ulaştırırken diğer taraftan sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve eğitim hizmetlerimizle fiziksel belediyecilik hizmetlerimizi taçlandırmış oluyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda okuması, spor yapması, zamanını faydalı geçirmesi ve kendisini geleceğe en iyi şekilde hazırlaması için çok güzel yatırımlar ve hizmetler sunuyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Millet Kıraathanelerimiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz ve Kültür Merkezlerimiz sayesinde gençlerimizi daha fazla kitap okumaya, araştırmaya

ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Gençlik Merkezlerimizde kamu ve kurumlarımızla işbirliği halinde üç yılda 6 bin 100’e yakın gencimizin yararlandığı 340’a yakın sanatsal, kültürel ve eğitim kursuna ev sahipliği yaparak büyük bir başarının altına imza attık. Gelecek hedefleri olan, özgüveni yüksek, teknolojiyi ve bilimi takip eden, farklı diller öğrenip dünyadaki gelişmeleri anında takip eden bir gençlik için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz gençlerimizden çok umutluyuz, onların öncelikle milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven bireyler olmalarını önemserken, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri içinde eğitim mekanlarımızın ve spor sahalarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Bölgesinde en fazla eğitim merkezi ve spor sahasına sahip bir ilçeyiz, bu yatırımların hepsi gençlerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunmak içindir. Herkesin bir yeteneği ve özelliği vardır, bu yeteneği ortaya çıkarmak için de mücadele edilmesi ve çaba gösterilmesi lazımdır. Hizmete sunduğumuz spor sahalarımızla gençlerimizin yeteneklerinin ön plana çıkartılmasına ciddi destekler sağlıyoruz” dedi.

Kitap okumanın başarılı ve kaliteli hayatın anahtarı olduğunu vurgulayan Çınar, “Tabii ki kitap okumakta başarının anahtarıdır, okumayan insan hiçbir zaman başarılı olamaz, kendisini ifade edemez ve belirlediği hedefe ulaşamaz. Belediye olarak gençlerimize en güzel ve en doğru yolu göstermek içinde eğitim hizmetlerimize her gün bir yenisini ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Gençlerimizden ricamız; kentimizde ki ve ilçemizdeki kültür ve sanat merkezlerine mutlaka gidin etkinliklere katılın, modern spor sahalarımızdan mutlaka yararlanın. Bir yandan ders çalışırken diğer taraftan sosyal yönünüzü güçlü tutun, sosyal medya ve internet bağımlısı olmaktan mutlaka kaçının ve yeteneklerinizin farkına varın, farklı olmak için çabalayın. Genç MemurSen ile işbirliğinde başlattığımız bu projemizin temel gayesi de öğrencilerimizi daha fazla kitapla buluşturup okumaya teşvik etmektir. Proje sonunda dereceye girecek olan öğrencilerimize hediyelerimiz olacak ancak en büyük hediye sizlerin okuduğunuz kitaplardan çıkardınız dersler ve notlardır. Siz okuyarak, yeni bilgiler öğrenerek aslında en büyük hediyeyi almış oluyorsunuz. Eğitim hayatınızda hepinize sonsuz başarılar diliyorum, projeye destek sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tüm sorularına içtenlikle cevap veren Çınar, kitap dağıtımından sonra öğrencilerle özçekim yaptı.

