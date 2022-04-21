Ankara'da oluşturulan ''zirai don'' heyeti Malatya'da

Malatya’da kayısı bahçelerinde meydana gelen zirai donun ardından Ankara'daki uzmanlardan oluşan hasarı yerinde görmek amacıyla Malatya'ya geldi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TARSİM Bölgeler Grup Müdürü Murat Kaya ve TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, Malatya’da kayısı ve diğer bazı meyvelerde meydana gelen zirai don nedeniyle temaslara başladı. Bu arada, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'i de ziyaret eden tarım heyeti, zirai don hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette, geçtiğimiz günlerde Malatya’da meydana gelen don hadisesi sebebiyle kayısı ürününde meydana gelen zararlar, bölgede eksperler tarafından sürdürülen hasar tespit çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

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