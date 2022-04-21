Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya’da iki ilçede 6 ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde 6 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 175 gram kubar esrar maddesi, 71 adet uyuşturucu hap ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olay ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmesi sonucunda, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.