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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tur ve acente sahipleri Malatya kültürünü mercek altına aldı

İHA

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yapılan organizasyonla Malatya'ya gelen TURSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ile tur ve acenteleri sahiplerini Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı.

Tur ve acente sahipleri Malatya kültürünü mercek altına aldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yapılan organizasyonla Malatya’ya gelen TURSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ile tur ve acenteleri sahiplerini Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı.
Çırmıhtı Bölgesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezen TURSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ile tur ve acenteleri sahipleri, yapılan hizmetlerin çok değerli olduğunu ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ettiler. Malatya’nın turizm potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunup, yeni oluşturulan turizm destinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Fırat Yolu Malatya Etabı Tanıtım Gezisine katılan misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un geleneksel yaşamı, tarihi yerleri, kültürel geçmişi, yemek kültürü, hizmete sunulan yeni konaklar ve müzeler hakkında detaylı bilgiler aktardı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Yeşilyurt Mutfağında düzenlenen iftar programına katılan TURSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, tur ve acenteleri sahipleri, Yeşilyurt Lezzet Caddesinde ki restorasyon projelerini çok beğendiklerini, konakların ve müzelerin gerek tasarımı gerekse de sergilenen nostaljik ürünler açısından çok değerli eserler olduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sanatsal hizmetlerde çok güzel mesafeler aldığını ifade ederek, “ Malatya ve bölgemizin turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla oluşturduğumuz tüm rotalara Fırat Yolu ismini verdik. Buradaki amacımız; gezi programımıza davet ettiğimiz tur ve acente sahiplerimizin destekleriyle daha fazla turistin bölgemize gelmesidir. Gezi programlarında kentlerimizin kültürü, yöresel ürünleri, tarihi, yemekleri, yaşam kalitesi ve tarihi yerlerini gelen misafirlerimize tanıtıyoruz ve anlatıyoruz. Ülkemizde doğa, kültür ve trekking tur alanlarında faaliyet gösteren, kendi alanlarında çok başarılı 30’a yakın acente sahipleri bu geziler sonrasında yerli ve yabancı turistler için gezi planlamaları yapacaklar. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri de gezdik, burası her yönüyle çok değerli bir turizm alanına dönüştü. Misafirlerimizde çok beğendiler. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay da, “ Büyükşehir Belediye olarak Fırat Kalkınma Ajansının yaptığı bu çalışmayı destekliyoruz. Gelen misafirlerimizin görüş ve önerilerini alarak kentimizin tanıtımı için daha fazla hizmet üreteceğiz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimizin kentimizde en iyi şekilde misafir edilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Turizm sektörünün ülke ekonomileri açısından çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise tur operatörleri ve acente sahiplerinin katkılarıyla Malatya’nın turizm potansiyelinin önümüzdeki dönemlerde daha fazla hareketleneceğini söyledi.
Yerli ve yabancı turistlerin Türkiye’deki gezi planlamalarını yapan seyahat acenteleri sahiplerinin desteklerini beklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Fırat Kalkınma Ajansımızın organizasyonunda Malatya’ya gelen çok değerli misafirlerimizi Doğu Anadolu’nun en büyük ilçesi, tarih, kültür ve gastronomi kenti Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan büyük bir onur
duymaktayız. Yeşilyurt’umuzun tarihi, kültürü, gastronomisi, yemekleri ve doğa harikası bölgelerini tanıtıp bugünden geleceğe taşımak ve turizmde hak ettiği payı alabilmesi için her biri ayrı bir değer taşıyan çok değerli yatırımlarda bulunuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda hizmet üretirken ilçemizin gizli kalmış tüm zenginliklerini planlı yatırımlarla gözler önüne serip, turizm potansiyelimizin hareketlenmesini sağlıyoruz” dedi.
Dikkat çekici ve farkındalık oluşturan eserlerle Yeşilyurt’un köklü tarihini yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Geleneksel yaşamı ve kültürel geçmişiyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Çırmıhtı bölgemizde hizmete sunduğumuz konaklarımız, müzelerimiz ve kültürel mekanlarımızla burayı çok dinamik ve aktif bir görüntüye kavuşturduk. Lezzet Caddesi ismini koyduğumuz bu caddemizde ilçemizin tarihine, gastronomisine ve kültürüne ait her şeyi bulabilir ve görebilirsiniz. İlçemizin iç ve dış turizmde hak ettiği payı alabilmesi için geleneksel yaşamı ve yemekleri ön plana çıkartan yatırımlarımızın yanı sıra doğa harikası bölgelerimizi tanıtmak içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra çeşitli alanlarda sportif ve kültürel organizasyonlar düzenliyoruz. Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki doğa harikası bölgemizi turizme kazandırmak için yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra gezinti ve oturma alanları yapıyoruz. Burayı yeni bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. İlçemizin en güçlü yanı ise hiç şüphesiz gastronomisidir. Tadına doyulmaz yemeklerimizin tanıtımı açısından çok etkin ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan belediye olarak, zengin yemek kültürümüzde yer alan 18 farklı yemeğimiz ve meyvemizin tescil belgesini alarak bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu gözler önüne serdik. Vegan ve vejeteryan yemek kültürünün tüm güzelliklerini burada görebilir ve yaşayabilirsiniz.Tava ve fırın yemekleriyle turizmin dikkatini çekecek bir yapıya sahibiz. Malatya’ya gelen yerli ve yabancı turistler burayı görmeden, yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar.Havası, suyu, iklimi, sakinliği ve tarihiyle burası turizme yeni bir soluk kazandıracaktır. İlçemizin tarihsel ruhunu yaşatmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.Bizler tarihimize sımsıkı bağlıyız. Hiç şüphesiz; tarihini bilmeyen toplumlar geleceği inşa edemezler. Hayata geçirdiğimiz tüm bu yatırımları yerli ve yabancı turistlerimize ulaştırmak için de tanıtım faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Malatya zaten yerli ve yabancı turisti çok sever, hemşehrilerimiz kente gelenlere en güzel şekilde ev sahipliği yapar. Bundan sonraki süreçte kentimizde ve ilçemizde daha fazla turisti ağırlayacağımızı ümit ediyorum. Kentimizde ağırladığımız acente ve tur sahiplerimizin yönlendirmeleri ve teşvikleri neticesinde, el birliğiyle kentimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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