Akçadağ’da 23 Nisan kutlamaları erken başladı

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Malatya’nın Akçadağ Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Akçadağ Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, çocukların dünyanın en büyük serveti olduğunu belirterek, “Amacımız geleceğimiz olan genç yüreklere dokunmaktı. Onların mutluluğu her şeyden önemli. Bu anlamda sizlerden söz istiyorum derslerimize mutlaka çalışacağız. Derslerimiz her seyden önemli. Bizler sizlerin geleceğini güvence altına almak için buradayız. Başpınar sosyal tesislerinde sonuncusunu gerçekleştirdiğimiz sirk gösterilerine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Keyifli ve eğlence dolu dakikalar geçirip mutluluklarını yüzlerinden okuduğumuz çocuklarımızı da sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Etkinlikte çocuklar sirk gösterileri ile keyifli dakikalar yaşadı.

Akçadağ Belediyesi tarafından 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.