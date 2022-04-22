Yesilyurt’un mahalleleri cazip hale geliyor Çınar: “Topsöğüt yeni yatırımlarla daha cazip bir hüviyete ulaşacak”

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesindeki devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Topsöğüt mahallemiz alt ve üst yapı yatırımları, sosyal konut projemiz ve diğer tüm yatırımlarımızla daha cazip bir hüviyete ulaşacak” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Topsöğüt Mahallesinde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi. Burada açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta ulaşım ağının daha konforlu ve modern bir kimliğe bürünmesi için çalışmaların dört koldan devam ettiğini ifade etti. Çınar, “İlçemizin gelişime açık bölgelerinden Topsöğüt mahallemizin yaşam seviyesini artırmak için ulaşım ağını yeni yatırımlarla daha güçlü ve akıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımızın da olduğu bölgenin etrafında belirlenen yeni alternatif yol güzergâhlarında yol açma, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve Ramazan Bayramı sonrasında açılışını yapmayı planladığımız Yeşil Topsöğüt Konutlarımızın yanı sıra diğer hizmetlerimizle bu bölgemizin daha fazla tercih edilmesini sağlayacağız. Depreme dayanıklı ve güvenilir konutlarımız, yeni sosyal yaşam alanlarımız, nitelikli yollarımız ve çevre düzenleme hizmetlerimizle birlikte Topsöğüt mahallemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. İç ve dış mimarisi, görselliği ve nitelikli yaşam alanlarıyla bölgeye büyük değerler katacak olan buradaki sosyal konutlarımız ile birlikte hem ilçemize yeni ve modern bir yaşam alanı kazandırmış olacağız hem de bu bölgenin değişimine bir katkı daha sunmuş olacağız. Ramazan Bayramı sonrasında ev sahiplerine anahtarlarını teslim ettiğimiz zaman burası daha hareketli ve dinamik bir yapıya kavuşacak. İlçemizin dört bir tarafında olduğu gibi bu mahallemizin de ulaşım ağını modernize etmek için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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