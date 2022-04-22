Cihat Arslan: "Ligden düşmüş olsak bile mücadelemiz devam edecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihat Arslan: "Ligden düşmüş olsak bile mücadelemiz devam edecek"

İHA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Cihat Arslan, ligden düşmüş olsalar bile mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Cihat Arslan: "Ligden düşmüş olsak bile mücadelemiz devam edecek"

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Cihat Arslan, ligden düşmüş olsalar bile mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.
Arslan, ligden düşmüş olsalar bile mücadelelerinin rakiplerini ilgilendirdiğini ifade ederek, “Konyaspor ile Fenerbahçe’nin çok önemli bir yarışı var. Biz de spor ahlakı gereği önemli bir maç olarak görüyoruz. Eksiklerimiz ve kongre sürecine rağmen takımla ayakta kalmaya devam ediyoruz. Genç oyuncularımızın takıma katılım süreci devam ediyor. Bugün yine 17 yaş altı takımdan iki arkadaşımızı antrenmana çıkardık. Gelecek yılın hazırlıklarını yaparken, aynı zamanda mücadelemize de devam ediyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz ama bu yıl bir oylama yapılsa ben oyumu yılın takımı olarak Konyaspor'a verir, yılın teknik adamı olarak da İlhan Palut hocayı gösterirdim. Çünkü Ahmet Çalık kardeşimizi kaybettik, hem futbol camiası hem Konyaspor kaybetti. Çok önemli bir kayıptı. Konyaspor travmadan çıkıp yarışın içinde olabildiyse, bu çok değerli. Bu nedenle onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz de kendi mücadelemizi verip, ligin sonuna kadar birkaç maç kazanmak istiyoruz. Devamlı mağlubiyet, kaçan goller... Bunu sonlandırmak için sahada olacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, Özal Mahallesi rezerv alanı tapu teslim törenine katıldı Çınar: “Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Özal Mahallesi rezerv alanı tapu teslim ...
Battalgazi'de gençlik merkezleri artıyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de gençlik merkezleri artıyor
Fendoğlu, süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti
YEREL HABERLER Fendoğlu, süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını ...
Bakan Kurum: ’’Birileri bu eser siyasetinden son derece rahatsız oluyor” “81 ilimiz, 922 ilçemizin hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık” 443. Millet Bahçesinin temeli Malatya’da atıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: ’’Birileri bu eser siyasetinden son ...
Öğrenciler sanal ortamda sınırları aşıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler sanal ortamda sınırları aşıyor
Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
YEREL HABERLER Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Arı üreticilerine şeker desteği
YEREL HABERLER Arı üreticilerine şeker desteği
Düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
YEREL HABERLER Düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine ...
Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı
YEREL HABERLER Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı
Yesilyurt’un mahalleleri cazip hale geliyor Çınar: “Topsöğüt yeni yatırımlarla daha cazip bir hüviyete ulaşacak”
YEREL HABERLER Yesilyurt’un mahalleleri cazip hale geliyor Çınar: ...
Rektör Kızılay'dan başarılı gençlere tam destek
YEREL HABERLER Rektör Kızılay'dan başarılı gençlere tam destek
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı Muslera'nın hediyesi olan formayı kanser hastası çocuklar için satıyor Muslera imzalı forma ve krampon kanser hastası çocuklara umut olacak
YEREL HABERLER Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını ...
Akçadağ’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Akçadağ’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Akçadağ’da 23 Nisan kutlamaları erken başladı
YEREL HABERLER Akçadağ’da 23 Nisan kutlamaları erken başladı
Tur ve acente sahipleri Malatya kültürünü mercek altına aldı
YEREL HABERLER Tur ve acente sahipleri Malatya kültürünü mercek ...
Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 ...
Ankara'da oluşturulan ''zirai don'' heyeti Malatya'da
YEREL HABERLER Ankara'da oluşturulan ''zirai don'' heyeti Malatya'da
Malatya'da arıtma tesisi için GES kuruluyor
YEREL HABERLER Malatya'da arıtma tesisi için GES kuruluyor
Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor
Malatya’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
Eline aldığı tornavida ile örnek oldu
YEREL HABERLER Eline aldığı tornavida ile örnek oldu
Yeşilyurt’ta ''Bir bilenle bilge nesil'' projesi hayata geçirildi Çınar: ''Kitap okumayı teşvik ediyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ''Bir bilenle bilge nesil'' projesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.