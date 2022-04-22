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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı

İHA

Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklar ile birlikte iftar yaptı.
Çocuklarla sohbet edip, sorun ve isteklerini dinleyen Vali Aydın Baruş, “Çocuklarımıza burada devletimizin şefkat eliyle aile ortamı oluşturuldu. Bu imkanların kıymetini bilerek ileride daha başarılı eğitimli birer insan olmaları için gayret etmeli. Devletimize emanet çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamalı onları sevgi ve şefkat ile kucaklamalıyız” diye konuştu.
İftar programına, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum çalışanları ve çocuklar katıldı.
Program, çocuklarla hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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