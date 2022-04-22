Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımdaki eksiklere rağmen mücadele vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Malatya temsilcisi, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, çalışmalarına devam ettiklerini, küme düşmeleri kesinleşmiş olsa bile, oynadıkları maçların rakiplerini yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Konyaspor ile Fenerbahçe'nin çok önemli bir yarışı var. Biz de spor ahlakı gereği önemli bir maç olarak görüyoruz. Eksiklerimiz ve kongre sürecine rağmen takımla ayakta kalmaya devam ediyoruz. Genç oyuncularım bugün de geldi. 17 yaş altı takımdan iki arkadaşımızı antrenmana çıkardık. Gelecek yılın hazırlıklarını yaparken, aynı zamanda mücadelemize de devam ediyoruz. Trabzonspor'un olası şampiyonluğunu tebrik ederiz ama bu yıl bir oylama yapılsa ben oyumu yılın takımı olarak Konyaspor'a, sonrasında da İlhan (Palut) hocaya veririm. Çünkü Ahmet (Çalık) kardeşimizi kaybettik, hem futbol camiası hem Konyaspor kaybetti. Çok önemli bir kayıptı. Konyaspor travmadan çıkıp yarışın içinde olabildiyse, bu çok değerli. Bu nedenle onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz de kendi mücadelemizi verip, ligin sonuna kadar birkaç maç kazanmak istiyoruz. Devamlı mağlubiyet, kaçan goller. Bunu sonlandırmak için sahada olacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Cihat Arslan'ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-22 14:36:33



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