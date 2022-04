Battalgazi'de gençlik merkezleri artıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede 6 gençlik merkezi bulunduğunu belirterek, bu sayının artması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Gençlik Merkezindeki gönüllü gençlerle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası gençlerle çay sohbeti de gerçekleştiren Başkan Güder, onların geleceğe dair fikirlerini ve hedeflerini dinledi. Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimleriyle iftar sofrasında buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez de Fırat Gençlik Merkezindeki gönüllü gençleri iftar sofrasında ağırladı. Battalgazi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde düzenlenen iftar programının ardından gençler ile çay sohbeti de gerçekleştiren Başkan Güder, Ramazan ayının en hayırlı buluşmalarından birisini yaşadığını ifade etti. Gençlerin geleceğe dair fikirlerini ve hedeflerini dinleyen Başkan Güder, gençlerin Battalgazi’ye ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları cevapladı. Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın da katıldığı programda ilçedeki gençlik yatırımlarından bahseden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak gençlere dokunmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.



“Gençlerimizin hedefleri ve heyecanları var”

Toplumun her kesimine, her ferdine aynı anlayışla hizmet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

“Türkiye’nin aydınlık yarınları olan gençlerimiz bizim için her daim çok önemlidir. Gençlerimizin hayata dair hedefleri ve heyecanları var. Gençlerin bugünden geleceğe dair hedef koymaları ve o doğrultuda çalışmaları önemli. Geleceğin inşasında önemli roller üstleneceksiniz. Bizler sizlere daha güzel bir gelecek sağlamak adına gece gündüz çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizde gençliğimiz adına önemli çalışmalar yaptık, büyük yatırımları sizlerin istifadesine sunduk. Yeterli mi? Sizlere yetmez. Şuanda bulunduğumuz yerde 6 adet gençlik merkezimiz var. Bu sayıyı arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Yeter ki siz geleceğe emin adımlarla yürüyün, gerisini düşünmeyin. Hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizleri seviyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Duaların en çok kabul olduğu zamanlardan biri olan iftar vaktinde, sizlerin anne babasına ve ülkesine hayırlı birer evlat olmanız için dua ediyorum.”



“Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır”

Birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Öncelikle bizimle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu güzel ayda gençlerimize bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile daha çok etkinlikler yapacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

