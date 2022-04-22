Bakan Kurum, Özal Mahallesi rezerv alanı tapu teslim törenine katıldı Çınar: “Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyareti çerçevesinde Özal Mahallesinde (Cihadiye) düzenlenen Rezerv Alanı Tapu Teslim Törenine katılarak, mahalle sakinlerine tapularını teslim etti. Bakan Kurum, tören sırasında gençlere halı saha müjdesi verdi.

Özal Mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Rezerv Alanı Tapu Teslim Törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcıları, Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Özal Mahalle sakinleri katıldı.

Törenin yapılacağı alana gelirken mahalle sakinleri ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Özal mahallesinin tapu sorunun çözülmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Bakan Yardımcılarına teşekkürlerini sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Yeşilyurt’u önemli yatırımlarda buluşturduklarını ifade eden Çınar, “ Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ilçesi olmasının yanı sıra son yıllardaki devasa yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt’umuzu bütün alanlarda hak ettiği yatırımlara kavuşması için çok yoğun çalışırken, hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz bu yoğun çalışma dönemimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan çok ciddi destekler aldık. 24 Ocak depreminden sonra Yeşilyurt’umuzda başlattığımız kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere çevre yatırımları, Millet Bahçesi ve bir çok TOKİ yatırımlarında katkılarını esirgemeyen ve bizlere her daim yol gösterip destek veren Sayın Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımıza ve Daire Başkanlarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizdeki yatırımların süreçlerini yakından takip etmek amacıyla gittiğimiz Ankara’da en fazla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ziyaret ediyoruz.Bugünde bizim için, bölgemiz için ve özellikle Özal Mahallemiz için çok güzel bir gündür. Havaalanı yolu üzerinde, organize sanayi bölgemizle yan yana bir alanda yer alan, çalışkan ve misafirperver hemşehrilerimizin yaşadığı Özal Mahallemiz çok fazla tercih ediliyor. Seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyareti sırasında buranın kentsel rezerv alanı olarak ilan edilmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden Belediyemize devr edilmesi ve ardından da vatandaşlarımıza tahsis edilmesi ve satılması noktasında talimatlar vermişti. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla o süreçte ilçemize gelen Bakanlık yetkilileriyle birlikte çalışarak süreci hızlandırdık. Burada 584 hisse ile alakalı geçmişten beri mahalle sakinlerinin kullandığı hazine arazisi vardı, onları kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak aldık, yaklaşık 532 tane tapuyla ilgili başvuru yapıldı, bunların 264’ünü sonuçlandırdık. Diğer tapularla ilgili süreçte inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın destekleriyle Özal mahallemizin kronikleşen sorunu kökten çözüme kavuşturulmuş oldu. Topsöğüt mahallemizde de benzer sıkıntılarımız vardı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yine destekleriyle süreci tamamladık ve şu anda bizlere yetki verildi,

en kısa sürede orada da satışları başlatacağız. Tapu teslim törenine katılarak bizleri onurlandıran, Özal Mahalle sakinlerimizin sevincine ortak olan Sayın Bakanımız Murat Kurum’a kentimize ve ilçemize verdiği desteklerden dolayı bir kez daha şahsım, hemşehrilerim ve tüm Özal Mahallesi sakinleri adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Bakan Kurum’u Malatya’da ağırlamaktan onur duyduklarını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “ Türkiye’yi değiştiren ve dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen büyük hizmet hamlelerinde, o vizyon doğrultusunda çalışan ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Murat Kurum Bakanımız, deprem öncesi ve deprem sonrasında bütün ilçelerimize güzel yatırımların gelmesini sağlamıştır.Biz sizlere Malatya’da arkadaşlarımız arasında 'hızır bakan' diyoruz, ne zaman başımız sıkışsa sizlere telefon açtığımızda Allah razı olsun sizler çözüm odaklı yaklaşarak ilettiğimiz taleplerin yerine getirilmesi noktasında desteklerini asla esirgemiyorsunuz. Özal mahallemizin bu sorununun çözüme kavuşması noktasında Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sayın Bakanımızla görüştüğümüzde, Özal mahallesinin yanı sıra Bindal ve Topsöğüt’teki sorunların çözülmesinde de büyük katkı sunmuştur. Sayın Bakanımıza bu desteklerinden dolayı bütün hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da gördüğü sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkürlerini sunan Bakan Kurum da, tapularına kavuşan Özal Mahalle sakinlerine ‘hâyırlı olsun’ dileklerini paylaştı.

Özal Mahallesinin kronikleşen bir sorununu kökten çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Kurum, “ 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli yaşanan depremde Malatya ve Elazığ derin bir şekilde etkilendi. Deprem yaralarını sarmak için o dönem tüm Türkiye seferber olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün Bakanlıklarımız o gece deprem bölgelerine akın ettik ve tüm Türkiye’nin yüreği kalbi Malatya ve Elazığ için attı. O gün vatandaşlarımızın hüzün ve acısına hep birlikte ortak olduk. Vatandaşlarımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olduk. Kızılay, Afad, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve devletimizin tüm birimleriyle ihtiyaç duyulan ne varsa yerine getirdik. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hep milletimizle birlikte yürüdük, milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa orada olduk. Bugün’de Malatya ziyaretimiz çerçevesinde Özal mahallemizdeyiz. Gösterilen yoğun ilginden dolayı öncelikle vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu mahallemizin yıllardır süregelen bir mülkiyet sorunu vardı. 3 bin 600 dönümü kapsayan Özal, Bindal ve Topsöğüt mahallelerimizde 350 parseli ve yaklaşık 600 vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemi yaşanıyordu. Bu sorunu aşmak için Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bizlere ilettiler. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözme gayretinde olduk. Arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek sorunu çözdük ve birazdan mahalle sakinlerimize tapularını vereceğiz, hâyırlı uğurlu olsun. Bizler yeni projelerle, yeni eserlerle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Özal Mahalle sakinlerine tapularını teslim edilirken, programa ev sahipliği yapan Çınar da, Çevre, Kurum’a kayısı paketi takdim etti.

Tapuların teslim edilmesinden sonra öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kurum, kendisinden talep edilen halı sözü talebini yerine getireceklerini ifade edip, bölgeye bir adet halı sahanın kazandırılması için Yeşilyurt Belediyesine gereken desteği vereceklerini söyledi.

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