Bakan Kurum: Milletimiz cevabı sandıkta verecek (2)



'77 PARTİ DE BİR ARAYA GELSELER, CUMHURBAŞKANIMIZI YIKAMAYACAKLAR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarını inceledi. Daha sonra Kurum, Doğanyol ilçe meydanında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından konuşan Bakan Murat Kurum, tüm ekipleriyle birlikte Malatya'da harıl harıl çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir söz vardır; 'kiminle gülersen onunladır kalbin! Kiminle ağlarsan ondadır yüreğin' biz Malatyalı kardeşlerimizle birlikte güldük, Doğanyol´da birlikte ağladık. Biz milletimiz için, sizler için eserler verdik; milletimiz de bize gönlünde yer verdi. Şimdi birileri 'Türkiye'ye umut olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız' gibi hiçbir derde deva olmaz, sadra şifa olmaz sözler ediyor. Bunlara ben, Malatyalıların manidar bir sözüyle cevap vermek istiyorum. 'Yahu siz kaşık verirsiniz, sapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık' bu aziz millet bunları gördü, yıllarca denedi, yoruldu, bitkin düştü, harab oldu. Hiçbir şey görmedi. Yol istedi yol yok, ev istedi ev yok, bir hayal istedi, kurdurmadılar. Çünkü bunlarda, bu milletin hayallerine cevap verecek yetenek yok, aşk yok, arzu yok, sevda yok. Bir de sürekli konuşuyorlar. İş var mı? Yok! Proje var mı? Yok! Vizyon var mı? Yok! Üniversite yıllarımızda şöyle bir espri vardı; 'Öyle horozlar vardır ki, sırf öttükleri için güneşin doğduğunu sanarlar' işte bunların ki de bu misal. Sürekli boş laf, lakırdı, sürekli manipülasyon, sürekli haksız eleştiri. Bu dağ ne rüzgârlar gördü! Onların açmaz dediği çiçekler bir bir açtı. Olmaz dedikleri sabahlar bir bir oldu. Allah isterse her şey olur. Allah'ın gücünün karşısında hiçbir güç duramaz. Biz bu milletin çocukları olarak; Allah'ın izni, milletimizin desteği, dava arkadaşlarımızın azmiyle inşallah bu milletin daha nice hayallerini, ülkemizin nice hedeflerini yine harfiyen yerine getireceğiz. 6+1, 7 değil, 77 parti de bir araya gelseler, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaklar, Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler. Bundan hiç şüphe duymadık, bir an bile tereddüt etmedik, etmiyoruz, milletimizle birlikte etmeyeceğiz." (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-22 21:41:08



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