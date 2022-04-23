Malatya’ya şehit ateşi düştü Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehadet haberi ailesine verildi

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Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehadet haberi ailesine verildi.



Edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran’da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit Altunörs’ün ailesine acı haber ulaştı

Hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs’ün baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Altunörs’ün naaşının yarın Malatya’ya getirilerek ikindi namazını müteakip Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

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