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Bakan Kurum, Malatya Valiliğini ve AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti “ 20 yıldır şehirlerimizin çehresi adeta baştan aşağı değiştirildi” “Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz, milletimizle 84 milyonla bu mücadeleyi veriyorlar”

İHA

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum Malatya Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Binasına geçerek İl Teşkilatı ile toplantı yaptı.

Bakan Kurum, Malatya Valiliğini ve AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti “ 20 yıldır şehirlerimizin çehresi adeta baştan aşağı değiştirildi” “Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz, milletimizle 84 milyonla bu mücadeleyi veriyorlar”

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum Malatya Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Binasına geçerek İl Teşkilatı ile toplantı yaptı.
Malatya Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’yı ve teşkilatı ziyaret eden Bakan Kurum, burada il ve ilçe teşkilat başkanları bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.
İl Teşkilatında konuşan Bakan Kurum, terör örgütlerini yok edinceye kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, “Suriye’de özel harekat polislerine yönelik saldırıda Malatyalı 1 polisin şehit düştüğü haberini Malatya programında aldı. Bakan kurum, “Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz, milletimizle 84 milyonla bu mücadeleyi veriyorlar. Allah'ın izniyle de bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tüm terör örgütlerini yok edene kadar da bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.
20 yıldır şehirlerin çehrelerinin baştan aşağı değiştirildiğini ifade eden Bakan Kurum, “ Biz, 84 milyonluk büyük ailenin kararlarına hep ortak almaya çalıştık. Şehirlerimizin alt yapısını üst yapısını güçlendirecek projeler yaptık. 20 yıldır şehirlerimizin çehresi adeta baştan aşağı değiştirildi. Tüm gönüllere gireceğiz. Hiçbir kardeşimizi ötekileştirmeyeceğiz. Hizmet üreteceğiz, eser üreteceğiz milletimizin gönlüne girmek suretiyle bu anlayışla yatırımlarımızı projelerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.
“Afetlerde vatandaşımızın hep yanında olduk”
Her zaman istişareye önem verdiklerini ve anlayışlarının vatandaşla birlikte yol yürümek olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Biz Malatya’ya her geldiğimizde yatırımla, projeyle geliyoruz ve bu yatırımları vatandaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla istişare halinde yürütüyoruz. Her zaman bu istişareyi yaptık. Anlayışımız milletimizle birlikte yol yürümek oldu. Bundan sonrada aynı anlayışla yürüyeceğiz. Afetlerde vatandaşımızın hep yanında olduk” diye konuştu.
İhsan Koca Malatya katkılarından dolayı Bakan Kurum’a teşekkür ederek, “Bakanımızın Malatya’ya çok büyük katkıları oldu. Bu hizmetlerin gelmesinde Bakanımızın ve ekibinin çok ciddi katkıları oldu. kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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