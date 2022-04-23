Bakan Kurum'dan şehit ailesine taziye ziyareti

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Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde roketli saldırıda şehit düşen Malatyalı 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Malatya’da bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran’da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs’ün ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

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