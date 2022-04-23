Malatya'ya şehit ateşi düştü (2)

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BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağına ziyarette bulundu. Gözü yaşlı baba Nurettin Altunörs'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, ailenin acısını paylaştı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-23 02:40:20



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