Rektör Kızılay’a Azerbaycan’dan özel devlet ödülü

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesinin 100. yıl dönümü nedeniyle özel devlet ödülü olarak verilen Azerbaycan Cumhuriyeti Jübile Madalyasına layık görüldü. Azerbaycan Üniversiteleriyle İnönü Üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanı Emin Mrullayev’ın teklifiyle ödüle layık görülen Rektör Kızılay’a ödül, Bakü’de düzenlenen törenle Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı tarafından takdim edildi.

Kızılay, ödül için teşekkür etti

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Rektör Kızılay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi'nin 100. Yıl dönümü çerçevesinde özel devlet ödülü olan “Azerbaycan Cumhuriyeti Jübile Madalyası" Bakü'de Rektör Prof. Dr. Mustafa Babanlı tarafından şahsıma verildi.

Beni onurlandıran madalya takdimi için Rektör Prof. Dr. Mustafa Babanlı'ya, Tahsil Naziri Sayın Emin mrullayev'e teşekkür ediyorum.”

Bu arada, ödül töreninin ardından Rektör Kızılay, Rektör Babanlı ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesini gezerek yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet ardından Merhum Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ve şehitlerin kabristanını ziyaret etti. Ziyarette Aliyev’in anıtına ve şehit mezarlarına çelenk ve çiçek bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.