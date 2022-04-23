Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs (34) memleketi Malatya´da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis'teki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Aytaç Altunörs için tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Nurettin, annesi Deniz Altunörs ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Aytaç Altunörs'ün yakınları törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Bakan Soylu da şehidin tabutuna omuz verdi. Şehit Aytaç Altunörs, mezarlığa götürülüp gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-23 17:48:40



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