Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi. Böylelikle 681 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş oldu.

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si daha işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi. 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderilen düzensiz göçmenlerden 681'i sınır dışı edilmiş oldu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-24 13:24:45



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