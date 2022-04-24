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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir’den ölüm yoluna neşter

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Konak (Yukarı Banazı) Bahçebaşı Mahallesi girişinde köprü genişletme çalışmaları ile kavşak ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu. Gürkan, yıllardır birçok kazaya sebebiyet veren viraj ve dar köprünün yapılan çalışmalarla daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

Malatya Büyükşehir’den ölüm yoluna neşter

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Konak (Yukarı Banazı) Bahçebaşı Mahallesi girişinde köprü genişletme çalışmaları ile kavşak ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu. Gürkan, yıllardır birçok kazaya sebebiyet veren viraj ve dar köprünün yapılan çalışmalarla daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

“ Çalışmalar sonunda inşallah kazaların önüne geçmiş olacağız”
Ölümlü kazaların meydana geldiği köprünün genişletildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Horata’da Konak Bahçebaşı Mahallemizin girişinde Özel İdare zamanında yapılmış dar ve virajlı bir köprü bulunmaktaydı. Bu köprünün olduğu noktada çok ciddi kazalar meydana geliyordu. Mevcut köprünün daha sağlıklı bir hale getirilmesi noktasında vermiş olduğunuz talimatlar doğrultusunda proje çalışmasının yanı sıra köprü genişletme ve kavşak düzenleme çalışması başlattık. Kazı hafriyat çalışmaları ile köprü çalışmalarımız tamamlandı. Kavşak çalışmalarımızdan sonra Horata’mızın girişi rahatlamış olacak. Bu yolumuzu kullanan sürücülerimiz bu virajdan kurtulmuş olacaklar ve inşallah kazalarında önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“ Köprü çalışmaları tamamlandı”
Mahallelerinin girişinde köprü genişletme, kavşak düzenleme ve yol genişletme çalışmalarının yapıldığını belirten Konak Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak ise “Yıllardır Konak’ın girişinde bulunan köprüde çok fazla kaza olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ilgili daire müdürlerimize ilettik. Sayın Başkanımız sorunumuza duyarsız kalmayıp hemen gerekeni yaptı ve köprü çalışması tamamlandı. Kavşak çalışması ve Tecde’den gelen yolun genişletilmesi çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ben Şeker Ailesine teşekkür etmek istiyorum, kaza olan alanda kendi alanlarını verdiler. Orada duvar yapılacak ve sorun çözülecek. Bu çalışmalardan dolayı Selahattin Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

“ Banazı’mıza yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz”
Büyükşehir Belediyesi tarafından köprünün genişletilerek virajın ortadan kaldırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Banazı’nın girişinde yer alan viraja ölüm virajı ismi verilmişti. Burada sürekli kazalar oluyordu. Bu kazalar maddi hasarlı olduğu gibi can kaybına neden olan ağır kazalarla da karşılaşıyorduk. Bu yolun ölüm yolundan çıkıp hayat yolu ve huzur yoluna dönmesi gerekiyordu. Gerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız gerekse de Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından mevcut köprünün genişletilmesinin yanında kavşak düzenleneme çalışması ve Tecde’ye giden yolun genişletilmesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde üzerinde bulunduğumuz köprünün genişletilerek virajın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi vatandaşımız kendi alanından geçecek yolun genişletilmesi ile ilgili yapacağımız taşkın koruma ve duvar çalışmalarına müsaade ettiler. Vatandaşlarımızın bu özverili davranışlarına da teşekkür ediyoruz. Bizlerde bu şehrin huzur şehri olması ve Banazı’mızın bu yolunun da huzur yolu olması için gayret gösteriyoruz. Mayıs ayı ile birlikte bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmalardan Horata’nın yenilenmesi çalışmalarının 10 milyonun üzerinde bir maliyeti var. Kültür Merkezinin yapılması ve bu yol çalışması ile birlikte Banazı’mıza yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Bu çalışmaların Banazılı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren muhtarlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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