Poyraz’dan yetim ve öksüz çocuklar için çağrı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkan Muharrem Poyraz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ev, yurt ve merkezlerde kalan çocuklarla yaptığı iftarda yetimlere sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

MÜSİAD Malatya Şubesi'nin geleneksel iftar programı MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde düzenlendi. İftarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, müdürlük yöneticileri ve personelleri ile MÜSİAD yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan çocuklarla buluştu. İftar programında konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, birlik, berberlik ve yardımlaşma gibi kavramların önemine dikkat çekerek, yetim ve öksüz çocuklar için çağrıda bulundu. Poyraz, herkesi yetim ve öksüz çocuklara anne ve baba olmaya davet ederek, ''Onlara her zaman el atmalı ve yardımcı olmalıyız. Bu sadece insani bir görev değil, dinimiz de yetimlere iyi davranmayı emrediyor'' diye konuştu.

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