Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tetteh’in plase vuruşunda kaleci Sehic’in müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 12

58. dakikada Konyaspor’da sol kanattan gelişen atağında Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Skubic sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 13

61. dakikada Tetteh’in Konyaspor ceza sahasında Adil’in müdahalesi ile yerde kalması ile hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı için topun başına gelen Dicko’nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Sehic’e de çarparak ağlarla buluştu. 23

68. dakikada Dicko’nun ceza sahasına gönderdiği topu alan Tetteh’in gelişine sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

78. dakikada Konyaspor’da Hadziahmetovic’in ceza alanına doğru yaptığı ortaya yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Albulsamed gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka x, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Campi x, Kenan x (Haqi Osman dk. 85 ?), Philip x, Donsah x, Azubuike x (Karim Hafez dk. 27 x), Dicko xx, Rahman x (Nshimirimana dk. 46 x), Mustafa x, Tetteh xx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Murat Aksit, Muhammed Emin Sarıkaya, Yiğit Ulaş, Ersan Yasa, Mert Miraç, Umut Tanış,

Teknik Direktör Cihat Arslan

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx (Musa dk. 64 x) Abdülkerim xx, Skubic xxx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 64 x) Amir Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Amilton dk. 82 ?), Endri Çekiçi xx (M'Poku dk. 82 ?), Bytyqi xx, Ahmed Hassan xxx (Cikalleshi dk. 69 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Alberk Koç, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Tetteh (dk. 47), Dicko (dk. 53 pen.) (Yeni Malatyaspor), Abdülkerim Bardakçı (dk. 7), Ahmed Hassan (dk. 37), Skubic (dk. 58) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Campi (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Adil, Olcay (Konyaspor)

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