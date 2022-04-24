Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Kenan (Dk. 86 Haqi), Campi, Barış, Awuku, Azubuike (Dk. 27 Hafez), Donsah, Mustafa, Rahman Buğra (Dk. 46 Jospin), Tetteh, Dicko

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Guilherme, Adil (Dk. 64 Musa), Abdülkerim, Skubic, Soner (Dk. 64 Oğulcan), Hadziahmetovic, Endri (Dk. 82 MPoku), Michalak (Dk. 82 Amilton), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 70 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 47 Tetteh, Dk. 63 Dicko (P) (Yeni Malatyaspor), Dk. 7 Abdülkerim, Dk. 37 Ahmed Hassan, Dk.59 Skubic (Konyaspor)

SARI KART: Mustafa, Hafez (Yeni Malatyaspor), Adil, Oğulcan (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 20 Campi (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 20 puanla son sırada yer aldı. Konyaspor ise puanını 64'e yükselterek haftayı 3'üncü sırada kapattı.

2'nci dakikada Abdülkerim'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Bytyqi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağının dışıyla sol köşeye yerden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

7'nci dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in sol köşeye doğru kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada ceza yayı gerisinde Mustafa'nın çektiği yerden şutta top kaleci Sehic'de kaldı.

17'nci dakikada sol köşe çizgisine doğru atılan pasla buluşan Bytyqi'nin orta ile şut karışımı yaptığı vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

19'uncu dakikada Campi, ceza sahası içerisine girmek isteyen Michalak'ı çizgi üzerinde yere düşürdü. Hakem Sarper Barış Saka, Campi'ye kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

35'inci dakikada Endri Çekici'nin uzaktan aşırtma şutunda kaleci Abdulsamed parmaklarının ucuyla topun gol olmasını önledi.

37'nci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-2.

42'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına içerisine doğru açılan ortada topu önünde bulunan Dicko'nun vuruşunda top filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

45'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Michalak'ın vuruşunda topu kaleci Abdulsamed kurtardı.

47'nci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Tetteh'in kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 1-2.

59'uncu dakikada sol çaprazdan açılan ortada topu önünde bulan Skubic'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.

61'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, savunma oyuncuları tarafından yere düşürüldü. Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

63'üncü dakikada Dicko'nun kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 2-3.

78'inci dakikada Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim'in etkili kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

Karşılaşma konuk takım Konyaspor'un 3-2'iık üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-24 18:22:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.