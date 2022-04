Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Süper 34'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını belirterek, "Ardından Malatya 10 kişi kaldı, bunun üzerine bir tane daha gol bulduk. Yani maçın kolaylaşması adına bütün fırsatlar belki bizim ayağımıza kadar geldi ama futbol çok ciddi bir oyun. İkinci yarı beklenilen tempomuzu artırıp belki skor anlamında oyunu daha da rahatlatmamız gerekirken bir anda üst üste hatalar yapmaya başladık. Hatalarımız süregeldi ve çok sıkıntıyla maçı bitirdik. Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi. Rakip kaç kişi olursa olsun, rakibin ligdeki konumu ne olursa olsun futbol ciddiyet isteyen bir oyun. Şükür ediyorum ki bugünkü bir anlık konsantre kaybımızın bedelini çok ağır ödemedik. Oyuncularımızla tabii ki bunu değerlendireceğiz. Oyuncularımıza bu mantaliteyi yüklemesi gereken de en başta benim. Üç puana sevineceğiz, derslerimizi alacağız. Geri kalan sürede de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CİHAT ARSLAN: FUTBOL EMEKÇİLERİNE ASLA SAYGISIZLIK YAPMAM

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, bazen susmak lazım olduğunu kaydederek, "Zaten konuşunca yanlış anlaşılıyor. Eskiden hocalar çıkardı, futbolcular maç biterdi 'Bugün mağlup olduk, önümüzdeki maçlara bakacağız' falan filan, ona dönmemizi istiyorlar ama herhalde teknik direktör koltuğunda oturan insanların da profesörlerin anlayabileceği dilden değil de biraz halkın dilinden konuşması lazım. Çünkü biz sonuçta halka hitap ediyoruz. Halkımızın anlayabileceği şekilde en basitinden basit örneklerle anlaşılmaya çalışıyorum. İşte geçen haftada da Galatasaray maçında söylemiştik. Dünle bugün kavga ederse kaybeden gelecek olur. Ben orada da kendimden örnek verdim. Dedim ki; 'Yeter ki arkan olsun' öteki mübalağa sanatıydı. 6 kere küme düşüren derken aslında ben kendimi ortaya koydum orada. '6 kere de düşürsen sen arkan varsa, milli takım hocası olabilirsin' dedim. Futbol emekçilerine asla saygısızlık yapmam. Milli takımda 6-7 bin liraya çalışan Ömer hocalar, Tuna hocalar oradaki ekibi asla saygısızlık olarak adlandırılmaması gerekir. Biz söylersek önce kendi nefsimize söyleriz ama yönetenlerle ilgili her zaman problemim var. Bunu da gizlemiyorum" diye konuştu.

"PRO LİSANSI KALDIRIN"

Perşembe günü altyapıda gidip yaşadıklarını anlatan Arslan, "Altyapıda bir toplantıya girdik. Altyapı çocuklarını nasıl geliştirebiliriz. Çünkü 3 haftadır çocukları alıyorum, 3 haftadır oynayamıyorlar. Oynayamayan altyapı çocuklarının bu sefer gelişimi duruyor. Bunu nasıl halledebiliriz diye toplandık ve toplantıyı bitirmek zorunda kaldık. Dediler ki, 'hocam acil bir tane lisans kiralamamız lazım.' Bu Türkiye'ye ait bir tabir. Lisans kiralamamız lazım. Lisans olmazsa altyapımıza 1 trilyon ceza geliyor, 5 tane genç kategori iptali oluyor. Altyapı olarak kiralık lisans aradılar, sonra Allah'a şükürler olsun bir tek Türkiye'de olur kiralık lisans bulabildik. 2 bin 500 liraya 1 trilyon cezadan ve 5 kategorinin kapanmasından kurtulduk. Biz bunları söyleyince insanlar da 'Bu bir şeyler söylüyor' diyor. Ya söyleyeceksin, elinle düzeltemiyorsan dilinle düzelteceksin, dilinle düzeltemiyorsan kalbinle buz edeceksin. Biz teknik direktörlerse gördüğümüz yanlışları tabii ki söyleyeceğiz. Türkiye'de her şey değişiyor. İşte yöneticiler atanacak, kanunlar değişecek diye, biz maça çıkıyoruz. Bir hocayla fotoğrafa giriyoruz aynı hoca maç sonu fotoğrafa giremiyor. Ben fotoğrafı Emre ile çekiyorum, ötekiyle çekiyorum maçı başka biri yorumluyor. Bende diyorum ki Saffet abi Allah aşkına birde hocaları dinleyin İtalya'da Maurizio Sarri bankacıyken hoca oldu. Anayasanın eşitlik maddesine istinaden diyorum ki, pro lisansı kaldırın, teknik direktörlerle kim mukavele imzalıyorsa bu eczacı bile olsa çıkıp o konuşsun benim gibi. Şimdi düşünün benim lisansım yok, başka biri konuşacak burada ama küfrü yiyen benim, alkışı yiyen benim ama konuşan başka biri. Şimdi Nuri Şahin Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen Dortmund'ta oynamış, Real Madrid'te oynamış, Emre'de öyle. En donanımlı insanlar lisansı olmadığı için konuşamıyorlar ama lisanssız çalıştırıyorsun. O zaman konuşma hakkı da verin. Biz onları dinlemek istiyoruz. Bunlar Türk futbolu adına vizyon getiren insanlar. Bunların da önünü açın" ifadelerini kullandı.

"MALATYA TARİHİNİN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Malatya şehrinin futbol anlamında zor bir dönem geçirdiğini belirten Arslan, "Sadece bu yönetimsel problemler yok, hakem anlamında da problemlerimiz var bizim. Dün Adana Demirspor maçında da yaşandı, bugün burada da yaşandı. Çifte standartlı kararlar var. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman 'bu çok konuşuyor' oluyor. Var olma mücadelesi veriyoruz. Şimdi siz meteorolojiye deseniz ki, '10 gün sonra ben Kayseri'ye gideceğim, hava durumu nedir' meteorolojiden de diyorlar ki, '10 gün sonra yağmurlu, Erciyes etrafında sis olacak' Biz de diyoruz ki teknik direktör olarak, Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, en zor zamanlarını yaşıyor. Bende diyorum ki, el birliğiyle gelin de bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım. Senemizi kurtaralım. Futbolu ondan konuşmak istemiyorum. Öteki hata yaptı, öteki gol attı ama bizim sorunumuz şu an sahada değil, bizim sorunumuz saha dışı. Bunun da çözülmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Arslan, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullanarak, "Ahmet kardeşimizi, çok değerli bir insanı ve futbolcusunu kaybetti ve ligin en üst seviyesinde kalmaya çalışıyor ve başarıyor bunu. İlhan hocayı, ekibine sonsuz teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

