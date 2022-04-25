Temizlik personelinden örnek davranış

Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı’nda piknik yapmaya giden bir vatandaş tarafından unutulan para cüzdanı, Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik görevlisi tarafından bulunarak, güvenliğe teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Turgut Özal Tabiat Parkı’nda bir vatandaş piknik yaptığı yerde cüzdanını unuttu. Daha sonra o alanda çalışan temizlik görevlisi Erkan Malkoç, temizlik yaptığı yerde cüzdanı bularak, güvenlik görevlilerine teslim etti. Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik görevlisi cüzdanın sahibine ulaşarak, içindeki kart ve paralarla teslim etti.

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