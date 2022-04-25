Vali Baruş ve Başkan Gürkan yetim sofrasına konuk oldu

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yetimler için verilen iftar yemeğinin konuğu oldu.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğine Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran ve hayırsever iş adamları da katıldı.

" İftarda yetim ailelerimizin yüzü güldü"

Malatya Yetim Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, 2 binin üzerinde yetim aile ile iftarda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Biz yetimler kervanı olarak hayırseverlerin desteğiyle her Ramazan bu etkinliği yapıyorduk ancak yaklaşık 23 senedir bu etkinliği covid19 pandemisi nedeniyle yapamıyorduk. Bu süreçte bu hizmeti ailelerimizin evlerine götürüyorduk. Fakat bu yıl bu etkinliği misafirlerimiz ve ailelerimizle bir arada yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz ayrıca bu vesileyle gerek yardım çekleri olsun gerekse fitre ve zekâtlar olsun hayırseverlerimizin yetim ailelerimize ilk elden ulaştırma imkânı oluşturduk" İfadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sosyal belediyeciliği her zaman ön planda tuttuklarını kaydederek, Ramazan ayında kentteki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını söyledi. Yetimler Kervanı Derneğinin bu konuda örnek çalışmalar yaptığını da belirten Gürkan, "Ramazan ayı bereket ayıdır, bu ayda paylaşmak ve sofralarımızı birleştirmek gerekiyor. Bizlerde bugün yetimler ile birlikte aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İftar öncesi protokol masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet etti.

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