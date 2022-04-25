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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’ye 325 milyonluk dev ulaşım yatırımı

İHA

Battalgazi’ye 325 milyonluk dev ulaşım yatırımı

Hayata geçirdiği 325 milyonluk yatırım ile Battalgazi’ye ulaşım yatırımlarında altın yılını yaşatmayı başaran Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, havaların ısınmasıyla birlikte çalışma temposunu iyice arttıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fırat Mahallesindeki çalışmalarını yerinde inceledi.
Battalgazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. 2022 yılı programı dahilindeki çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin birçok noktasında çalışma temposunu iyice arttırdı. Ekipler, 2022 yatırım programında yer alan Fırat Mahallesi Zencefil Sokak’ta sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarının startını verdi. Fırat Mahallesinin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan ekiplerin hummalı çalışmaları, mahalle sakinleri ve esnaflardan da büyük takdir topladı. 2019 yılından bu yana ulaşıma 325 milyonluk yatırım gerçekleştirerek Battalgazi’ye altın yılını yaşatan Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdüründen bilgiler aldı.

“Takdire şayan çalışmalar yapılıyor”
Battalgazi’deki hizmetlerin hiç durmadığına yaptığı açıklama ile dikkat çeken Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Ekipler alt yapı çalışması tamamlanan Zencefil sokakta asfalt çalışmaları başlattı. Sağlıklı ve güzel bir çalışma oluyor. Mahallemize yapılan bu çalışmaları takdire şayan çalışmalar olarak görüyoruz. Sokaklarımız her geçen gün daha da güzelleşiyor. Yapılan bu sağlıklı çalışmaların ardından vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz”
‘Yol hayattır yol medeniyettir’ anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Güder, “İnsanların yaşam konforunu doğrudan etkileyen ulaşım gerçekten önemli bir konu. Önemli olan konulara yapılan yatırımlar da çok değerlidir. Yol medeniyettir. İnsanlarımızı birbirine yollar kavuşturur. Bugünde alt çalışmaları tamamlanan Fırat mahallemizdeki sokağımızın üst yapısının startını verdik. Kış ayının sert geçmesi ve havaların soğuk devam etmesi nedeniyle çalışmalarımız biraz gecikti. Havaların ısınmasıyla çalışmalarımızın startını vermiştik ve bugünde Fırat mahallemizdeki çalışmalarımızı başlattık. Şuan mahallemizdeki sokağımızın sıcak asfalt serimi yapılıyor. Kernek mahallemizdeki sorunun çözümünün ardından orada da rehabilite çalışmaları gerçekleştireceğiz. Battalgazi’deki hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettirecek, 2022 yılında daha fazla hizmet üretmenin gayreti içerisinde olacağız. Battalgazi eski yerleşkelerin fazla olduğu bir ilçe. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizin yapısal problemlerini çözme ile işe başladık. Özellikle de kırsal alanda toplulaştırma sorununu çözmek için uzun uğraşlar verdik, çok şükür bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. Bu çalışmalarımız ile de vatandaşlarımızın takdirini aldık. Geride bıraktığımız zaman zarfında ulaşım yatırımlarımıza 325 milyonluk bir yatırım yaptık. Bu hizmetlerimizden dolayı da takdir topladık. Bu takdiri gördükçe hizmetlerimizi her geçen gün arttırarak devam ettirdik, çünkü bizim vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet ve yatırım sözümüz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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