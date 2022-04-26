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Polislere başarı belgesi

İHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevinde üstün gayret gösteren emniyet personellerine başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Polislere başarı belgesi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görevinde üstün gayret gösteren emniyet personellerine başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ramazan Ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi. Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ramazan ayı münasebetiyle organize edilen programa, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, Cumhuriyet Savcıları ve Hâkimler ile kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ile aktif ve emekli emniyet mensupları katıldı.
Program sonunda görevinde üstün gayret gösteren personellere, başarı belgeleri İlçe protokolünce takdim edildi.

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