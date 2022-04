Yeşilyurt’un hizmetlerine tam not

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunan Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İstanbul Beşiktaş Kızılay Şube Başkanı Sıddık Doğan’ı misafir etti. İki misafir de, Yeşilyurt Belediyesi’nin hayır hizmetlerine tam not verdi.

Başkan Çınar, konukları Yetim Koordinasyon Merkezinde misafir ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

Yetim Koordinasyon Merkezinin çok özel ve anlamlı bir yatırım olduğunu ifade eden MİAD Başkanı Yunus Aktaş, “ Misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’a yapılan her yatırım bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizlerde İstanbul’dan gelen misafirlerimizle sosyal projeleri yerinde inceliyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim ki, öncelikle Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinden oluşan bir ekip bizi İstanbul’da ziyaret ederek, Yetim Koordinasyon Merkezi ve diğer sosyal sorumluluk projelerinden bahsettiler, malzeme yardımından öte burada yapılan hizmetleri anlatıp, sosyal projeler üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri ve ortaya konulan fikirleri bizlerde destekleyerek güzel bir hizmetin hep birlikte temelini attık, çok güzel oldu, destek veren herkesten Allah razı olsun. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine bu duyarlı hizmetleri ve yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sosyal yardımlaşma kültürümüzün devam etmesi noktasında imkânlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Yetim Koordinasyon Merkezi de çok güzel olmuş, temiz, düzenli ve güzel alanda yetim ve öksüz evlatlarımıza güzel hizmetler sunuluyor. MİAD ve İstanbul Beşiktaş Kızılay Şubesi olarak bizlerde buraya elimizden gelen desteği veriyoruz. Göreve geldiği bugüne kadar çok güzel projelerin altına imza atan Belediye Başkanımızın çok farklı fikirleri ve projeleri var, İstanbul’da bunları bize anlatmıştı. Güler yüzlülüğü ve enerjisini çalışmalarına yansıtarak toplumun tüm kesimlerine hizmet ediyor. Başkanımıza ve ekiplerine çalışmalarına üstün başarılar dilerim” diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş Kızılay Şube Başkanı Sıddık Doğan ise Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarını çok beğendiğini belirterek, “Yetim Koordinasyon Merkezi ve diğer sosyal projeleriniz belediyeciliğin ötesinde çok büyük hizmetlerdir. Başkanımızı yürekten kutluyorum. Hayırsever ve yardımsever insanlardan kurulu MİAD ile sosyal projelerde birlikte çalışıyoruz. Malatya ile İstanbul Beşiktaş arasında bir köprü oluşturduk. Malatyalıların her daim emrindeyiz, üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Kızılay’ın ana ögesi insandır, insan odaklı sosyal yardım kuruluşuyuz. Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkesin yardımına koşuyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, MİAD Başkanı Yunus Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İstanbul Beşiktaş Kızılay Şube Başkanı Sıddık Doğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt’un tarihi kimliği, kültürü ve tabiat güzelliklerine değer katacak çok özel yatırımlarda bulunduklarını vurgulayan Çınar, “ Hepimizin tek gayesi, memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesini sağlamaktır. Aslında hepimizin tek hedefi bu, sadece görevler farklı oluyor. Tarihsel ve kültürel hazineleriyle, havası ve suyuyla, doğal zenginlikleriyle, gelenek ve görenekleriyle çok zengin bir kültüre sahip Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkartacak, değer katacak ve bu zenginlikler üzerinde geleceği inşa etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata ve insana değer katan, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltecek projeleri her zaman ön plana alıyoruz. Bize emanet edilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Temel belediyecilik hizmetleri dışında 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırmaktayız. Sosyal belediyecilik hizmetlerinde bölgesinde takip edilen bir ilçe olduk. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün bünyesindeki Emanet Çarşı ve Yetim Koordinasyon Merkezimizin dışında vatandaşlarımızın temel sorunlarına kalıcı çözümler getirmek adına 13 farklı proje yürütüyoruz. Yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik yerinde ve doğru hizmetler sunuyoruz. Malatya‘lı işadamlarımızda İstanbul’da istihdama ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunuyorlar. Belediye olarak ta Malatya ve Yeşilyurt ile İstanbul’daki başarılı iş insanlarımız ve orada yaşayan hemşehrilerimizle aramızdaki gönül köprülerinin her daim güçlü olması için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul ziyaretlerimizde sık sık bir araya gelerek yatırımlarımızı ve projelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Hizmetlerimize desteklerini esirgemeyen MİAD Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve İstanbul Beşiktaş Kızılay Şube Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler sizlerden razıyız, İstanbul’da kentimizi başarıyla temsil ediyorsunuz, Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.

