Başkan Sadıkoğlu hal esnafına destek çıktı

Malatya Hali’ni ziyaret ederek, sebze ve meyve komisyoncularıyla bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hal esnafına destek çıkarak, ''Malatya Sebze Meyve Hali’nde ticaret yapan hal esnafı yüzde yüz kar ediyor diye bir şey yok'' dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek, sebze ve meyve komisyoncularıyla görüştü. Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret sırasında aynı zamanda MTSO Meclis Üyeleri de olan hal esnafları Sıddık Özdemir ve Selami Özen ile Malatya Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay, M TSO Meclis Divan Üyeleri Ayhan Altunok, Mustafa Eroğlu, Meclis Üyeleri Osman Yıldırım ve Erol Ergül eşlik etti.



“Gecelerini gündüzlerine katıyorlar”

Hal esnafının tamamını tek tek gezerek sorun ve sıkıntıları dinleyen Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek Oda üyemiz olsun olmasın tüm esnafımızla bir araya geldik. Şunu net bir şekilde ifade edebilirimi ki Malatya Sebze Meyve Hali’nde ticaret yapan hal esnafı yüzde yüz kar ediyor diye bir şey yok. Sonuçta bu işin de bir maliyeti var, nakliyesi var, vergisi var, kirası var. Hal esnafımızın karlılık oranları yüzde onlar, yirmilerle sınırlı. Özellikle tarım ürünlerinin ihracata yönlendirilmesiyle de fiyatlara yansımalar oldu. Fiyatların yükselmesiyle ilgili enflasyonist bir ortamda esnafımızın suçlu gibi görülmesi kabul edilemez bir durumdur. Hal esnafımız Malatya’da yaşayan herkesin daha sağlıklı ve taze ürün tüketmeleri için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki bu enflasyonist ortam giderilir ve herkes evine uygun fiyata sebze meyve alır. Hal esnafımıza bizleri misafir ettikleri ve ilgileri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



“Bizde stokçuluk yok”

MTSO Meclis Üyesi Sıddık Özdemir de, hal esnafında stokçuluk olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Başkanımıza hal esnafımızı ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Esnafımızın dertlerini dinlediler, sorunlarını dinlediler. Hal esnafımız stokçuluk falan yapması mümkün değil. Öyle dışarıda konuşulduğu gibi stokçuluk yok. Başkanımız da bugün ziyareti esnasında bunu gördü. Oğuzhan Başkanımıza ziyaretleri ve ilgisi için teşekkür ediyoruz.”



“Fiyatların yükselmesi komisyonculardan kaynaklanmıyor”

Sebze meyve fiyatlarının yükselmesinin hal komisyoncularıyla alakalı olmadığını vurgulayan Malatya Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay, “Oğuzhan Başkanımız yılda en az üç kez gelip hal esnafımızı ziyaret ediyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi dinliyor. Bizler de yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi başkanımıza iletiyoruz. Kamuoyunda sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasının komisyonculardan kaynaklandığı söyleniyor, böyle bir durum söz konusu değil. Tüm bu konuları başkanımıza ilettik. Ziyaretlerinden dolayı sağ olsun var olsunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.