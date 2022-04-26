Baskan Bülbüloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Kadir Gecesi mesajında, “Dünyanın farklı yerlerinde açlık, yoksulluk, savaş, afet, salgın hastalık gibi sorunlarla mücadele eden tüm insanların selamete ulaşması için bol bol dua etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İMKON Genel Başkan Yardımcısı ve MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu “Kadir Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bülbüloğlu mesajında, “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken nice hayır ve güzellikleri bünyesinde barındıran bir Kadir Gecesi’ne daha kavuşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Müslümanlar üzerine farz kılınan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayının dinimizce üstün olmasının sebeplerinden birisi de kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’in inmeye başladığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni bünyesinde barındırmasıdır. Kadir Gecesi, tüm inananların geçmiş günah ve hatalardan arınması, bela ve musibetlerden korunması, daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için Yüce Allah’ın bizlere sunduğu ilahi bir fırsattır. Bu sebeple, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, tan yeri ağarana kadar yeryüzünün esenlikle dolduğu bu kutlu gecenin kıymetini bilerek idrak etmeliyiz. Kendimiz ve ülkemiz için olduğu kadar dünyanın farklı yerlerinde açlık, yoksulluk, savaş, afet, salgın hastalık gibi sorunlarla mücadele eden tüm insanların selamete ulaşması için bol bol dua etmeliyiz. Bu duygularla tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu kutsal gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.