Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı Malatya Valisi Aydın Baruş: ''Teknoloji bağımlılığı öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor'' ''Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor''

Malatya Valisi Aydın Baruş, bağımlılık çalıştayında yaptığı konuşmada teknoloji bağımlılığı konusunda uyarılarda bulunarak, ''Teknoloji bağımlılığı öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor. Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor'' dedi.

Malatya Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Kongre Kültür Merkezi’nde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, bazı daire müdürleri, diğer ilgili ve yetkililer katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, çalıştayın temel amaçlarının bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması olduğunu ifade ederek,” İlimizde ve ülke genelinde yürütülen faaliyetler, iyi uygulama örnekleri ve hedefleri konuşmak için buradayız. Çalıştayımızda, tütün, alkol, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarıyla mücadele için sunumlar gerçekleştirilecek, görüşler alınacaktır” diye konuştu.

Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığında artışın her geçen gün artığına dikkat çeken Vali Baruş da,” Bağımlılık, insan hayatını kısıtlayan, insanın özgür iradesine engel koyan davranışların tümüdür. Hayatımızın çok değişik safhalarında alışkanlıklar ediyoruz. Bu alışkanlıklar hayatımıza yön veriyor. Ancak bu alışkanlıklardan bazıları hayatımızı sağlığımızı kısıtlayan ve tehdit eder duruma geliyor. Bu da genel anlamda bağımlılık kelimesiyle ifade ediliyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız ve geleceğimizi tehdit eden 4 önemli bağımlılık hususu var. Bunlardan birincisi madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı artık geleceğimizi tehdit eden, gelecek nesillerimizin sağlığını iradesine ipotek koyan ve dünya meselesi haline gelen bağımlılık türüdür. Diğer taraftan sigara bağımlılığı dediğimiz sağlığımızı ciddi bir şekilde etkileyen, birçok hastalığa sebep olan bir bağımlılık türümüz var. Bu bağımlılık türüyle mücadele hepimizin görevidir. Diğer taraftan alkol bağımlılığı biliyorsunuz aile düzenini tehdit ettiği gibi parçalanmış aile düzenine de sebebiyet veriyor. Böylece de geleceğe yönelik topluma ciddi karamsarlık yüklüyor” ifadelerini kullandı.

Teknoloji bağımlılığı yarısı

Günümüzde artık teknoloji bağımlığının her geçen gün daha da büyüyen bir sorun olduğunu dile getiren Vali Baruş, “Artık çocuklarımız ellerinde cep telefonu olmadan hayatın olmayacağına dair yanılgı içerisine düşüyorlar. Öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor. Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor. O nedenle bağımlılıkla mücadelede hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Toplumun değişik kesimleri, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşen ciddi sorumluluklarımız var. Bağımlılıkla mücadelede meselenin hem tıbbı hem de toplumsal yönü var. Tıbbi mücadelede hocalarımız nasıl mücadele edeceğini gayet iyi biliyorlar. Ama toplum olarak da bizim üzerimize düşen ciddi vazifeler var. Bu da toplumumuzun sağlıklı bir toplum olma geleceğini ilgilendiriyor” şeklinde konuştu.

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