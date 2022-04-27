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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

İHA

Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) üyesi ve Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu yayımladığı mesaj ile Kadir Gecesini kutladı
Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Fendoğlu, mesajında, “Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatımızı kuşatan mübarek ramazanın son günlerinde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, af ve mağfiret gecesidir. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. İnsanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur'anı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Yüce Kitabımızda “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesi, Kur’an’ın getirdiği tevhit, adalet, merhamet, sevgi gibi insanı ve toplumu yücelten değerlerle buluşarak huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşmayı ifade etmektedir. Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, özeleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dilemeliyiz. Tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice Bayramlara erişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Aziz milletimizin ve Türkİslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle kutluyor, hayırlara vesile olmasını ve yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum. Kadir gecemizin mübarek olması dileklerimle” ifadelerini kullandı.

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