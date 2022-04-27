Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu

İHA

Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmiş dönemlerde ilçe ve belde belediye başkanlığı yapmış olan başkanlarla ‘Ahde Vefa İftar Programında’ bir araya geldi.
Her zaman Malatya’da birlik ve beraberliği sağlamak adına çalışmalar yapan ve bu çalışmalarla birlikte Malatya’nın huzur şehri olmasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Ahde Vefa İftar Programında’ geçmiş dönem ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Dönemlerinde başkanlık yapan belediye başkanlarının Nikah Sarayı salonunda katıldığı programda Malatya fotoğrafı verildi.
Programa Başkan Gürkan’ın yanı sıra 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da katılırken, dönemlerinde ilçe ve belde belediye başkanı olarak görev yapan başkanlar iştirak etti.

“Başkanlarımız belediyemize geldiğinde belediye başkanı gibi karşılanır ve uğurlanırlar”
Vefa’nın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını düşündüğünü dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Başkanlarımız şehrimize 7/24, kar kış, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde şehrimize kendi dönemlerinde hizmet ettiler. Bu anlamda şehrin şehr’ül emini olarak hizmetlerinden dolayı başkanlarımıza müteşekkir olduğumu ve sonsuz teşekkürler ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bir şehirde aidiyet olgusunun oluşması, bir şehre kurumsal yapının, kimliğin bürünmesi için öncelikle o şehrin geçmiş hizmet edenlerinin, kanaat önderlerinin, yerel önderlerin ve Sivil toplum örgütlerinin sahiplenilmesi gerekir.
Belediye başkanlığı zor bir iştir. Geçmiş dönemde başkanlarımız bu görevi en güzel şekilde yaptılar. Bizim başkanlarımıza ihtiyacımız var. Görmüş oldukları bilgelik, tecrübe kaynakları bizim için çok önemlidir. Bizim için her zaman yol haritamızın oluşmasında, yön pusulamızın oluşmasında başkanlarımızın görüş ve önerilerine her zaman dikkat ederiz. Fikirlerinin bizim için önemli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Şehrimizin şehir kimliğini, kent kimliğini ve kültürünü oluşturmamız lazım. Kapılarımız başkanlarımıza sonuna kadar açıktır. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımız belediyemize geldiklerinde, belediye başkanı gibi karşılanırlar ve belediye başkanı gibi uğurlanırlar. Belediye başkanının eskisi olmaz” diye konuştu.

“Başkan Gürkan’ın başkanlarımızı bir araya getirmesinden çok etkilendim”
Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Ahde Vefa İftar Programında başkanlarla bir araya gelen 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise konuşmasında “ Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalıştık. 1994 yılında belediyeciliğe adım attım. Çok belediye başkanı gördüm, çok belediye ziyaretlerim oldu. Vizyonuyla, geçmişte yapmış olduğu hizmetlerle, gelecekte yapacağı hizmetlerle Malatya halkının çok şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum. Dönemlerinde görevlerini yapmış ve katkılar sağlamış olan başkanlarımızı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir araya getirmesinden etkilendim. Başkanımızın belediye başkanları tarifinde geçmişin, bugünün ve geleceğin belediye başkanı diyor. Eskisi yenisi yoktur diyor bu tanımı ben ilk defa duydum. Başkanımızın kullandığı bir tanım ve bunu bende başkanıma atıfta bulunarak gittiğim yerlerde tekrarlayacağım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.
Gürkan’a gerçekleştirilen programdan dolayı teşekkür eden Doğanşehir Eski Belediye Başkanı Cengiz Özdemir de, “Belki 1520 yıldır bu gibi organizasyonlar yapılmıyordu ki belki daha da eskidir. Bizler hepimiz Malatyalıyız. Özellikle büyükşehir belediyesi olduktan sonra da çoğumuz merkezle daha fazla ilişki içerisinde olduk. Çok işlerimizde büyükşehir belediyesinde oluyor. Başkanımıza saygılar sunuyoruz, çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik yaparken evin penceresinden yere çakılan genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik ...
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır zamana direniyor
YEREL HABERLER Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır ...
Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: “Karakavak’ın artık imar sorunu yerine yeni parklar, açılan yollar ve yaşam alanları konuşuluyor”
YEREL HABERLER Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: ...
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
YEREL HABERLER Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı ...
Sosyal medya hem ürettiriyor hem de tükettiriyor
YEREL HABERLER Sosyal medya hem ürettiriyor hem de tükettiriyor
Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu
YEREL HABERLER Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma ...
Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı Malatya Valisi Aydın Baruş: ''Teknoloji bağımlılığı öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor'' ''Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor''
YEREL HABERLER Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı Malatya Valisi Aydın ...
Baskan Bülbüloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Baskan Bülbüloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Sadıkoğlu hal esnafına destek çıktı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu hal esnafına destek çıktı
Yeşilyurt’un hizmetlerine tam not
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un hizmetlerine tam not
Polislere başarı belgesi
YEREL HABERLER Polislere başarı belgesi
Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Malatya’lı Tekvandoculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Malatya’lı Tekvandoculardan büyük başarı
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar
YEREL HABERLER 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yeşilyurt’ta Ramazan ayı geceleri dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Ramazan ayı geceleri dolu dolu geçiyor
Battalgazi’ye 325 milyonluk dev ulaşım yatırımı
YEREL HABERLER Battalgazi’ye 325 milyonluk dev ulaşım yatırımı
Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.