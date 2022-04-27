Arguvan’da kitap okuma etkinliği

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Malatya'nın Arguvan İlçesinde ilçe protokolünün katılımıyla "Kitap okuma Etkinliği" düzenlendi.

Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Türkçe Öğretmeni Tuba Yavuz, okumanın önemini anlattı. Yavuz, "Okumak yenidünyaları keşfetmektir sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız, eğlenceli etkinliklerle öğrencilerimize okumayı sevdirmek ve hayatları boyunca okuyan nesiller yetiştirmektir" dedi. Okul bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler "kitap" yazacak şekilde oturtulup, önlerine daha önceden rengârenk el izlerinin alındığı "okumayı seviyoruz" pankartı konuldu. Böylece "kitap okumayı seviyoruz" yazısı ortaya çıkmış oldu. Bu gösteri de ilgi gördü.

Etkinliğe, Kaymakam Kemal Ülkü, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve şube müdürleri, okuldaki tüm personel ve öğrenciler katıldı.

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