Malatya’ya yeni bir polis evi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya yeni bir polis evi

İHA

Malatya’ya yeni bir polis evi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında Malatya’ya yeni bir Polis Evi ve Polis Merkezi Amirliği kazandırılması için protokol imza töreni gerçekleştirildi.
İmza törenine, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren katıldı. Günümüzün şartlarına uygun, modern, çağdaş ve kullanılabilirlik anlamında sosyal ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir Polis Evinin yapımı için imzalar atıldı. Sıtmapınarı mevkiindeki mevcut Polis Evinin ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olması nedeniyle yeni bir Polis Evi yapımı için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Polis Evi ile birlikte Sümer Polis Merkezi Amirliğinin karşılığında Polis Kantinini içine alan arsa, içerisinde yer alan dairelerin yıkım kararı bulunan Polis Lojmanları arsası ve Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi’nde yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve arsası Malatya Büyükşehir Belediyesine verilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve yapılacak olan yaklaşık 200 milyon değerindeki Polis Evi, 2 bodrum artı zemin artı 7 kat olarak yapılacak. Polis Evi 66 oda ve 136 yatak kapasitesine sahip olacak. Yeniden yapılacak olan Sümer Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası ise bodrum artı zemin artı 1 kattan oluşacak ve toplam 3 kat olacak.
Yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “ Öncelikle doğu ve batı arasında bir geçiş güzergâhında olan Malatya’mızın bölgesel bir özelliği var. Hem eğitim alanında, hem sağlık alanında hem de emniyet teşkilatında kurulacak olan ve şu anda inşaatı tamamlanmak üzere olan Özel Harekât Bölge Müdürlüğü anlamında bölgesel bir özelliği var. Dolayısıyla bu yoğunluk teşkilatımız açısından konaklamayı da gerektiriyor. Mevcut Polis Evimizin yıkım kararı olması, Sümer Polis Merkezi Amirliğimizin kiraladığımız bir yerde hizmet veriyor olması bizim için Polis Evi ve polis merkezi ihtiyacımız hâsıl olmuştur. Büyükşehir Belediyemizle bir çıkış yolu bularak arsa takas karşılığında projemizi gerçekleştirdik. Kazanacağımız gerek Polis Evimiz gerekse Sümer Polis Merkezi Amirliğimizle ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’ya yakışır bir polis evi kazandırıyoruz”
Kamu kurumlarının daha sağlıklı, fiziki şartları daha uygun ortamlarda çalışmalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılan protokol muhaceresi içerisinde arsa takasının karşılığında yeni bir Polis Evi ve Polis Merkezi yapılması noktasında ön çalışma yaptık. Bu çalışmaları resmi formata büründürüp İçişleri Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına tevdi ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte protokolümüz hayat buldu. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak şehrimizdeki kamu kuruluşlarımızın yerlerinin ihdas edilmesinde, gerekirse yapımında hakikaten gayret gösteriyoruz. Kamu binalarının yapılmasında, hastanelerimizin yapılmasında, üniversitelerimizin yapılması noktasında başkanlığımız süreci içerisinde bu tür görevleri en güzel şekilde yapmaya gayret ettik. Netice itibariyle kamu kurumlarımızın daha sağlıklı, fiziki şartları daha uygun ortamlarda çalışmalarını sağlamak için fiziki mekânların yapılması ve şehrin rahatlatılması anlamında önemli bir girişim olduğu kanaatindeyim.
Polislerimiz için mevcut polis evinin sağlıklı ve yeterli olmadığını biliyoruz. Dönemsel olarak uzun bir süreç geçtiği için eski ve bugünkü şartlara cevap verebilecek kapasite ve değerlendirme anlamında yeterli olmadığı durumu söz konusu. Önümüzdeki süreçte de özellikle Özel Harekât Merkezinin yapılması ve yoğun bir trafik olacak olması hasebiyle Malatya’mıza yakışır ve yaraşır bir Polis Evinin yapılması konusunda Sayın Emniyet Müdürümüzün irade kararlılığı ve Sayın Valimizin bu konudaki görüşleriyle bizde hakikaten Malatya’mıza yakışır bir polis evi olması bizde de hâsıl oldu. Aynı zamanda Özel Harekât Merkezinin yapılmasında da Büyükşehir Belediyesi olarak büyük çaba ve gayret gösterdik. Altyapı konusunda bizler sorumluluk almıştık.
Yaptığımız protokolle birlikte yeni bir Polis Evinin yapılması aynı zamanda bir polis merkezinin yapılması ve diğer taraftan polislerimizin lojman olarak kullandığı ve depreme dayanıklı olmayan yerleri kentsel değişim yerinde dönüşüm şeklinde ve şehrin kent estetiği açısından güzel bir formasyona bürünmesi gerekirdi. Bize devredilen arsanın lokasyonu ve konsepti güzel. Oraya da şehrimizin girişi olması hasebiyle güzel bir proje muhaceresi içerisinde çalışmalar yapacağız. Diğer taraftan asayiş şube müdürlüğü olarak şimdiye kadar görev yapılan fiziki mekânı da otopark yaparak bölgedeki otopark sıkıntısının da giderilmesi anlamında yine toplumsal bir hizmeti yerine getirmiş olacağız. Protokolümüzde bizlere onay veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza müteşekkir olduğumu ve Malatya halkı adına teşekkür ettiğimi ifade ediyorum. Sayın Valimiz konunun sağlıklı yürütülmesi konusunda gayret gösterdi teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürümüze de yine gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün emniyet camiasına, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Başkanımız çok sayıda kamu binası kazandırdı''
Malatya ve emniyet teşkilatı açısından son derece önemli bir konunun protokolünü imzaladıklarını dile getiren Vali Aydın Baruş, “Şu anda emniyet müdürlüğümüzün sahip olduğu bazı arsalar karşılığında Büyükşehir Belediyemizin ilimize yeni bir Polis Evi kazandırması ile ilgili protokol yapıyoruz. Mevcut olan Polis Evi’miz çok eski ve barınma koşullarına ne kadar çalışırsak çalışalım iyi bir hale getirmemiz veya standardı yüksek bir hale getirmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla hem barınma açısından dezavantajlı duruma sahip hem de ilimize misafir gelen önümüzdeki yıllarda da artacağı düşünülen emniyet mensuplarının daha iyi koşullarda sosyal tesislere sahip yeni bir Polis Evi yapılması elzem. Mevcut Polis Evi yetersiz onun için yeni bir Polis Evi’ne ihtiyaç duyuldu. Bölge Trafiğin bulunduğu yerde, Elazığ yolu üzerinde yaklaşık 26 dönüm arsa üzerinde yeni bir Polis Evi inşaatı yapılacak. Protokol çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Kantininin bulunduğu arsa, eski Polis Lojmanlarının bulunduğu arsa ve Asayiş Şube Müdürlüğünün yan tarafında kullanılan Akpınar Mahallesindeki arsa karşılığında Malatya Büyükşehir Belediyemize verilecek. Büyükşehir Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüze 8982 metrekare kapalı alana sahip iki bodrum, artı zemin artı 7 kat olan 66 oda ve 136 yatak kapasitesine sahip Polis Evi yapacak.
Bu arsalar karşılığında yine hizmet koşulları son derece yetersiz olan Sümer Polis Merkezimizin yeni binasını inşa edecek. Buda Tecde mahallesinde inşa edilecek. Böylece İl Emniyet Müdürlüğümüz hem Polis Evi kazanmış olacak hem de Sümer Polis Merkezi yenilenmiş olacak. Bu protokolün hayata geçirilmesinde öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu protokolün konusu olan binaları yapacak olan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan gerçekten kamu hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulması için ilimize çok sayıda kamu binası kazandırmış bir belediye başkanı. Böyle bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi ilimiz açısından da bir gurur vesilesi. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arguvan’da kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Arguvan’da kitap okuma etkinliği
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi ...
Kur’an bülbülleri yarıştı
YEREL HABERLER Kur’an bülbülleri yarıştı
Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar ...
8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik yaparken evin penceresinden yere çakılan genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik ...
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır zamana direniyor
YEREL HABERLER Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır ...
Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: “Karakavak’ın artık imar sorunu yerine yeni parklar, açılan yollar ve yaşam alanları konuşuluyor”
YEREL HABERLER Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: ...
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
YEREL HABERLER Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı ...
Sosyal medya hem ürettiriyor hem de tükettiriyor
YEREL HABERLER Sosyal medya hem ürettiriyor hem de tükettiriyor
Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu
YEREL HABERLER Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma ...
Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı Malatya Valisi Aydın Baruş: ''Teknoloji bağımlılığı öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor'' ''Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor''
YEREL HABERLER Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı Malatya Valisi Aydın ...
Baskan Bülbüloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Baskan Bülbüloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Sadıkoğlu hal esnafına destek çıktı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu hal esnafına destek çıktı
Yeşilyurt’un hizmetlerine tam not
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un hizmetlerine tam not
Polislere başarı belgesi
YEREL HABERLER Polislere başarı belgesi
Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Malatya’lı Tekvandoculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Malatya’lı Tekvandoculardan büyük başarı
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar
YEREL HABERLER 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.