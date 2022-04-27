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Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı hakem oldu

İHA

Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı hakem oldu

Malatya'daki incelemeleri çerçevesinde Melekbaba Gençlik Merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş gençlerle bir araya geldi.
Gençlik Merkezi ziyaretinde, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan masa tenisinde karşı karşıya geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın hakemlik görevi yaptığı masa tenisi müsabakası oldukça çekişmeli geçti. Vali Baruş ve Başkan Gürkan’ın birbirlerine üstünlük sağlayamadıkları renkli müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

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