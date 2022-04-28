Malatya'da Sakal-ı Şerif izdihamı

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Malatya’nın Darende ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Peygamberin Sakalı Şerif'i ziyarete açıldı.

Darende’de 14. yüzyıl eseri olan Somuncu Baba Külliyesi’ndeki Peygamber Efendimize ait sakalı şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Dini bayramlar ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerde ziyarete açılan sakalı şerifi kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakalı Şerif, tekbirler eşliğinde bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Hz. Muhammed’in Sakalı Şerifini görmek için sıraya giren vatandaşlar, Sakalı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bazı vatandaşlar Sakalı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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