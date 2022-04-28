Otomobil menfeze çarptı: 1’i ağır 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Kayseri karayolu Yukarı Ulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne seyir halinde olan G.A. idaresindeki 16 ASN 739 plakalı Citroen marka otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Feci kaza araç sürücüsü ile birlikte S.A., E.S.,K.Y.A., Y.A., L.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan S.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.